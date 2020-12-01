Анонсирована LTE-версия смарт-часов TicWatch Pro 3 за €359
После запуска серии TicWatch Pro 3 еще в сентябре Mobvoi представила TicWatch Pro 3 LTE в Европе. Самым большим изменением здесь является добавление в часы антенн LTE, которые позволяют им принимать звонки и отправлять текстовые сообщения самостоятельно без сопряженного смартфона.
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У серии TicWatch Pro 3 есть интересная технология - два слоя дисплея. Есть основной 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454 x 454 и второй TN-дисплей, который активируется после выключения основного экрана. Это, в свою очередь, помогает продлить срок службы батареи, при этом постоянно отображается время, данные о состоянии здоровья и другая информация.
TicWatch Pro 3 рассчитаны на 72 часа автономной работы при активном использовании и до 45 дней в режиме экономии энергии, который рассчитан только на TN-дисплей с подсветкой. Часы работают на Qualcomm Snapdragon Wear 4100, который является самым быстрым мобильным чипсетом.
Они оснащены несколькими спортивными режимами и функцией отслеживания состояния здоровья, включая показатели частоты пульса, кислорода в крови, сна и стресса, а также встроенный GPS. Часы имеют класс защиты IP68 и работают с интерфейсом Google Wear OS.
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Mobvoi TicWatch 3 Pro LTE можно купить за 359 евро.
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