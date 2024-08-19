Утечка информации о дизайне и ценах смартфонов Huawei Mate 70 series

По слухам, компания Huawei выпустит свою серию смартфонов Mate 70 уже в этом году. У нас появилась возможность узнать больше об этих устройствах. Как и в прошлом году, Huawei планирует представить четыре модели серии Mate 70: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS Ultimate.

Что касается дизайна, то в моделях Mate 70 будет сохранена большая круглая камера, но расположение сенсоров изменится. Mate 70 Ultimate будет иметь восьмиугольную камеру и более угловатый дизайн по сравнению с остальными моделями.

Ожидается, что стоимость Mate 70 с конфигурацией 12/256 ГБ составит $840, что соответствует цене прошлогоднего Mate 60.

Mate 70 Pro будет стоить от $980 при той же конфигурации памяти. Это также соответствует стартовой цене Mate 60 Pro.

Стоимость Mate 70 Pro+ с конфигурацией 16/256 ГБ составит от $1 260. Mate 70 Ultimate можно приобрести за $1540, если выбрать модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Это на 140$ дешевле, чем стоимость Mate 60 Ultimate.

Ожидается, что Huawei представит серию смартфонов Mate 70 в середине или конце четвёртого квартала этого года.