Обновлённая команда «синих» изо всех сил старается понравиться геймерам и не только.

Компания Intel собирается перенять у AMD политику долгосрочной поддержки сокетов для своих процессоров. Как было до настоящего дня, вы и так знаете: с момента выхода Ryzen первого поколения в 2017 году AMD выпустила только два сокета (AM4 и AM5), а за последние десять лет Intel сменила сразу четыре типа контактных площадок (LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700 и самый актуальный LGA 1851). К тому же, сейчас Intel занята подготовкой к продвижению пятого сокета — LGA 1954 для процессоров линейки Nova Lake. Но уже со следующего поколения процессоров «синие» собираются сделать политику в области поддержки своих устройств более клиентоориентированной.

О грядущих изменениях в развитии сокетов намекнул Роберт Халлок (Robert Hallock) — вице-президент и генеральный директор по клиентскому ИИ и техническому маркетингу в Intel. В интервью независимому технологическому изданию Club386 топ-менеджер дал понять, что внутри Intel сейчас появилась новая команда инженеров, которая будет заниматься доводкой процессоров с точки зрения игровой эффективности. И вот этой группе лиц крайне важно донести до геймеров, что компания намерена чаще прислушиваться к поступающим отзывам, особенно если они в массовом порядке затрагивают одну какую-то конкретную тему.

«Мы не игнорируем отзывы, которые поступают о наших продуктах. Мы очень внимательно их отслеживаем… на некоторые из этих отзывов мы можем отреагировать в течение шести месяцев, года, трёх лет. Но мы прислушиваемся, и эти отзывы очень важны. Они, безусловно, влияют на то, как мы думаем о наших продуктах и нашей дорожной карте», — подчеркнул Роберт Халлок.

Напомним, в настоящее время Intel активно работает над процессорами нового поколения Nova Lake, которые будут выпускаться на сокете LGA 1954. Эти чипы, как утверждается, смогут конкурировать с AMD в сегменте настольных процессоров с 3D-кэшем.