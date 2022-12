Все лица старше двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный в течение двух дней после вылета из материкового Китая.

Соединенные Штаты введут запрет на въезд в страну путешественников, прибывающих из Китая, без отрицательного ПЦР-теста.

Соединенные Штаты будут требовать от любого туриста, прибывающего из КНР, предъявить властям отрицательный тест на Covid-19. Это связано с тем, что Пекин не предоставляет достаточно информации о последнем всплеске случаев заболевания короновирусной инфекцией в стране. Об этом в среду объявили представители министерства здравоохранения и социальных служб США.

Все авиапассажиры от двух лет и старше, прибывающие из Китая ( или путешествующие через Китай транзитом), обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР, выданный менее чем за два дня до вылета, и передать его своим авиакомпаниям, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки (CDC).

"CDC объявляет об этом шаге, чтобы замедлить распространение Covid-19 в США во время резкого роста случаев Covid-19 в Китайской Народной Республике, учитывая отсутствие адекватных и прозрачных эпидемиологических данных а также информации, касающейся геномных последовательностей вируса, поступающих из КНР", - говорится в заявлении.

"Недавний быстрый рост передачи вируса Covid-19 в Китае увеличивает вероятность появления новых штаммов", - заявил высокопоставленный представитель здравоохранения США во время пресс-конференции. Вместе с тем, он пояснил, что Пекин предоставил в международные центры данных лишь ограниченные сведения о циркулирующих в Китае вариантах, утверждая, что количество тестов и сообщений о новых случаях резко сократилось. "На основании дефицита данных сотрудникам здравоохранения США сложнее идентифицировать новые штаммы, распространяющиеся в Соединенных Штатах", - сказал чиновник.

Тест будет обязателен для всех авиапассажиров, независимо от гражданства и статуса вакцинации. Он также включает людей, путешествующих в США из Китая через третьи страны, а также тех, кто путешествует через США в другие страны.

A SinoPharm employee demonstrates an inactivated vaccine against Covid-19 that is currently in the final stages of human clinical trials. / Journal Asia Times / Photo: Xinhua

Кроме того, официальные лица США подчеркнули, что они по-прежнему предлагают Китаю содействие, включая поставку вакцин разработанных американскими биотехнологическими компаниями. Китай "публично заявил, что ценит это предложение, но в данный момент не нуждается в поддержке. Поэтому мы будем настаивать на своем предложении", - сказал высокопоставленный представитель здравоохранения США.

Несмотря на заявления Вашингтона, официальный представитель МИД Китая Мао Нин в пятницу заявила, что у Китая достаточно медицинских препаратов, и ситуация в отношении эпидемии находится под контролем, подчеркнув, что статус-кво находится в пределах прогноза, поскольку Пекин продолжает делиться соответствующей информацией со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным сообществом.

Правительство Китая придерживается концепции, согласно которой после вспышки COVID-19 на первом месте стоят люди и жизнь, сказала Мао, подчеркнув, что Пекин разработал политику предотвращения эпидемий, основанную на ситуации в стране и отвечающую интересам большинства ее жителей.

Мао добавила, что количество вакцинированных продолжает расти, лечебный потенциал совершенствуется, производственные мощности по выпуску медицинских препаратов расширяются, объемы поставок растут и в целом являются удовлетворительными. По ее словам, к началу декабря более 90% населения Китая получили все необходимые прививки, причем 86,6% людей в возрасте старше 60 лет и 66,4% людей старше 80 лет завершили весь курс вакцинации.

Дипломат добавила, что Китай вместе со всем миром работает над тем, чтобы более эффективно реагировать на вызовы эпидемии, совместно продвигать устойчивое восстановление экономики и способствовать построению сообщества общего здоровья для человечества.

Западные СМИ преувеличивают ситуацию в стране после того, как Китай скорректировал свою стратегию борьбы с эпидемией, сделав упор на предотвращение тяжелых случаев заболевания, утверждая, что Пекин столкнулся с нехваткой медицинских материалов и персонала.

