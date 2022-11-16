Украина таки попала в НАТО, но НАТО это не понравилось
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Эксперты установили, что ракета, убившая двух человек в Польше, является зенитной ракетой 5V55 для системы ПВО С-300. Напомним, что ранее российские ракеты поразили ряд мишеней на территории Украины, в результате чего в средствах массовой информации появились публикации о том, что ракета была российской. Киев обвинил Москву в нападении на Польшу и потребовал от НАТО принять ответные меры. В Минобороны РФ опровергли информацию о том, что российская ракета пересекла границу Польши.
Польские медиа опубликовали кадры обломком, свидетельствующие о том, что они принадлежат двигателю 48Д6 ракеты серии 5В55 системы С-300 АД - украинского производства.
После инцидента ряд американских СМИ, ссылаясь на разведданные, заявили, что это была российская ракета. Однако позже представители Пентагона заявили, что в настоящее время США не могут подтвердить достоверность этих сообщений.
В среду послы стран Североатлантического альянса планируют провести встречу по просьбе Польши в рамках 4-й статьи договора, сообщает Reuters. Источники в Брюсселе пояснили, что реакция НАТО на инцидент в Польше будет зависеть от претензий Варшавы по поводу того, кто именно произвел пуск ракеты - Россия или Украина.
Премьер-министр Польши Моравецкий срочно собрал чрезвычайное заседание правительственного комитета по нацбезопасности. "Мы пригласили международных экспертов для проведения расследования инцидента на востоке страны", - заявил Моравецкий.
Российский посол в Польше был вызван польским министерством иностранных дел после трагического инцидента. Польские вооруженные подразделения были приведены в состояние повышенной готовности, о чем сообщили местные СМИ. Президент Польши Анджей Себастьян Дуда заявил, что "скорее всего" в Пшеводуве упала ракета российского производства, но "у нас нет четких доказательств того, кто ее запустил". Однако, по словам Дуды, Польша активирует статью 4 для консультаций с НАТО.
Biden says the missile that hit Poland is unlikely to have come from Russia. Twitter.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает маловероятными утверждения о том, что ракета, убившая двух человек в Польше, была запущена с территории Российской Федерации. "Есть информация, которая вызывает сомнения. Я не хотел бы об этом говорить, пока мы полностью не расследуем этот инцидент. о, судя по характеру траектории, маловероятно, что она была выпущена с территории РФ. Но мы еще подумаем", - подчеркнул он.
И последние вести "Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО".
Источники и ссылки:
1. (https://twitter.com/UAWeapons/status/1592629251161075712)
2. (https://twitter.com/JackPosobiec/status/1592704617342996480)
3. (https://militarymonitoring.com/biden-unlikely-the-missile-was-fired-from-russia/)
4. (https://militarymonitoring.com/5v55-surface-to-air-missile-for-ukrainian-s-300-air-defense-system-hit-poland/)