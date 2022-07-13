Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий

Энтузиасты сравнили первые снимки космического телескопа Джеймс Уэбб с аналогичными изображениями Хаббла
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вы уже, конечно, видели первую партию изображений, полученных с нового сверхмощного космического телескопа NASA James Webb. Конечно, по отдельным изображениям трудно оценить весь масштаб достигнутого, поэтому ниже для сравнения приведены снимки, сделанные Хабблом в таких же уголках Вселенной.

реклама

Потрясающий вид на туманность Южное кольцо, представленный телескопом "Джеймс Вебб" - а насколько качественнее он выглядит по сравнению с предыдущими снимками? NASA, ESA, CSA и STScI

Сегодня весь научный мир обсуждает новые снимки, полученные с Уэбба, и конечно обычные люди могут задаться вопросом: "А что в них такого особенного?". В конце концов, публика привыкла видеть потрясающие снимки космоса на протяжении десятилетий, и на первый взгляд эти новые кадры не сильно отличаются друг от друга. Но если их поместить рядом с более ранними изображениями, технологические преимущества новых технологий сразу же становятся очевидными.

Туманность Карина

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Два вида туманности Карина - Хаббл сверху, Джеймс Уэбб снизу.  Top: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: N. Smith (University of California, Berkeley) Bottom: NASA, ESA, CSA, and STScI

Эта структура, которую NASA называет Космическими скалами, на самом деле является внутренней частью NGC 3324, более известной как эмиссионная туманность Карина. Ультрафиолетовое излучение и сильные звездные ветра от угасающей звезды, расположенной значительно выше верхней части кадра данного снимка, формируют эти структуры из облаков пыли и газа, которые являются яслями для новых звезд.

реклама

Благодаря инфракрасным спектрометрам, на снимке Уэбба (внизу) впервые можно увидеть множество таких новорожденных звезд, сияющих сквозь толщу космической пыли, причем самые молодые из них выглядят как красные точки в темных участках облака.

Туманность Южное кольцо

Два вида  на туманность Южное кольцо - Хаббл слева, Джеймс Уэбб справа. Left: The Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA). Right: NASA, ESA, CSA, and STScI

Объект NGC 3132 или туманность Южное кольцо, представляет собой расширяющееся облако газа, выпущенное умирающей звездой на расстоянии примерно 2 500 световых лет от Земли. На первый взгляд, виновницей происходящего является яркая звезда в центре, но на самом деле это не так - данная честь принадлежит гораздо более тусклой звездочке расположенной неподалеку.

На левом снимке - Южное кольцо, полученное Хабблом в далеком 1998 году. Изображение Джеймса Уэбба справа демонстрирует более высокое разрешение. Благодаря чему детали облака выглядят более четко, и можно увидеть, как более тусклая звезда фактически окутана собственным облачком газа и пыли.

Квинтет Стефана

реклама

Два взгляда на скопление галактик Квинтет Стефана - Хаббл слева, Джеймс Вебб справа. Left: Hubble. Right: NASA, ESA, CSA, and STScIСправа: Справа: NASA, ESA, CSA и STScI

Квинтет Стефана представляет собой кластер пяти галактик, которые будто бы несутся в космическом танце. Следует отметить, что крайняя левая галактика на самом деле расположена довольно далеко от остальных (примерно на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли). Просто она оказалась на том же видимом фрагменте неба.

Тем не менее, James Webb смог получить изображения всех пяти галактик гораздо более подробно, чем когда-либо прежде, заглянув в самое их сердце. В центре каждой галактики находятся сверхмассивные черные дыры, питающиеся пылью и газом, видимые как яркие пятна. Кроме того, на новом снимке можно наблюдать потоки газа, образующиеся при слиянии галактик, которое в итоге приведет к звездообразованию и породит огромные колебания всего звездного кластера. 

К слову, это самое объемное изображение Уэбба. Она представляет собой мозаику из почти 1 000 файлов, собранных в единую композицию, состоящую из более 150 миллионов пикселей и занимающую территорию примерно в одну пятую диаметра Луны.

SMACS 0723

реклама

Два изображения скопления галактик SMACS 0723 - Хаббл слева, Джеймс Вебб справа. Left: Hubble. Right: NASA, ESA, CSA, and STScI

Начиная с самого масштабного изображения Уэбба и заканчивая самым маленьким, взгляд телескопа на скопление галактик SMACS 0723 представляет собой маленький кусочек неба площадью с обычную песчинку, которую держат на расстоянии вытянутой руки. Это первое изображение глубокого поля Уэбба, которое позволяет заглянуть намного глубже в пространство и время, чем это делал Хаббл.

На снимке Хаббла слева видно множество тусклых звезд и галактик, но снимок Уэбба справа просто переливается светом, открывая множество скрытых от взора объектов. В частности, более красные галактики находятся намного дальше остальных, при этом их свет растянут в сторону красного диапазона из-за постоянно расширяющейся Вселенной. Поэтому многие из таких структур не видны Хабблу. 

Также на снимке Уэбба более наглядно представлен эффект гравитационной линзы, видимый как круглое размытое пятно в центре кадра. Массив звездного кластера своей колоссальной гравитацией фактически деформирует ткань пространства-времени, изгибая и увеличивая свет от других источников, расположенных за ним. Благодаря этому эффекту Уэбб сможет заглянуть еще глубже в космос, а значит, еще дальше в прошлое, чем любой другой телескоп, построенный к настоящему времени.


Но, пожалуй, самые яркие впечатления о потенциале нового телескопа можно получить из этого одноминутного видеоролика, подготовленного компанией "10 Questions Visualization". В нем не только показано, насколько более четким являются новые снимки, но и насколько увеличен масштаб изображений неба, демонстрируя поистине поразительную плотность новых объектов.

Разумеется, эти снимки - лишь первая серия, которая станет началом целого ряда потрясающих открытий и достопримечательностей. Весь научный мир с нетерпением ожидает новых встреч с неизведанной Вселенной, которые непременно произойдут благодаря мощным приборам Джеймса Уэбба.

Источники: NASA
(https://www.nasa.gov/webbfirstimages)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

джеймс уэбб сравнение снимков хаббл:
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
46
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
38
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
13
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
20
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
9
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
28
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
7
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
6
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
4
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
46
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
50
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
5
За 3 недели видеокарты RTX 3000 и RX 6000 в Европе стали стоить на 5% дешевле
6
Релиз модификации BF3: Reality Mod запланирован на 17 июля
2
Джеймс Уэбб показал Вселенную на расстоянии 4,6 млрд. световых лет от нашей планеты
13
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
2
Стоит ли покупать видеокарту дороже 1000 долларов – 5 самых выгодных моделей NVIDIA и AMD
3

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
107
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
239
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
92
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
19
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
2
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
3

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
22:07
житель ОКРАИНЫ в математику решил поиграть насчет пенсий и трупов ))) Даже китайцы с вас смеются от ваших приколов по ПЕРАМОГЕ ))) Окраина - это племя маклаудов -> мрут гейбандэры, как тараканы после...
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
ptlrkptt
22:04
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Муж_ЗАГЛOTA
22:02
чучело только с ОКРАИНЫ может быть и на западе в гейЕВРОПЕ с пиндосией Ряженые геи ))))
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
ptlrkptt
22:02
опять новости от зелотки
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Муж_ЗАГЛOTA
22:00
мелкой гоблин все о своем )))) как ты там дожил до своих лет стариканити ???
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Adam Smith
21:58
жаль япошек чиста по человечески, не в тему фукусима развалилась. но если вспомнить 1905 они были первыми отжимателями сибири до урала. После заключения позорного для раши портсмутского мира, заключен...
Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
Муж_ЗАГЛOTA
21:58
по ОКРАИНЕ не видно, что они что-то могут )))) Наверное, как и ты -> шоколад в трусы откладывать :D и громко выть на просторах ТЫРНЕТА))))
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Василий Сорокин
21:56
А что в ней провального по сравнению с 2000-й или 1000-й серией? или по сравнению с радиками? Не поделишься или сольешься?
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
ptlrkptt
21:54
Лепота. Когда-нибудь человек побывает там, что сфотографировано телескопами. Сразу же захотелось поиграть в No Man's Sky, Star Citizen и другие космические игрушки.
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Муж_ЗАГЛOTA
21:53
так вы с татухами и бегаете своих любимых козлов)))) весь тырнет вашими наколками и понтами кишит
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем