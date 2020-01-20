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Что может подтолкнуть Zystax, который играет в старые игры, отговаривает от апгрейдов читателей своих блогов и поет дифирамбы древнему компьютеру на 1155 сокете, на апгрейд?

Сразу несколько причин. Во-первых, все прогнозируют подорожание оперативной памяти в 2020 году.

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Во-вторых, макроэкономическая ситуация пугает повышением курса доллара.

В-третьих, я слишком долго сидел на древнем Core i5 и банально хочу поиграть в новинки (Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus и Red Dead Redemption 2) без тормозов.

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В-четвертых, если я не соберу компьютер прямо сейчас, не дожидаясь выхода 10-й серии от Intel, есть большой риск, что деньги разлетятся по другим нуждам.Лучшего места для выбора компьютера, чем комментарии под блогом, не найти. Коллективный разум overclockers.ru знает все про любые комплектующие, любые подводные камни, нюансы и важные детали. Поэтому я представлю свою сборку, для себя любимого , на суд читателей. Надеюсь, они мне помогут дельными советами.

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Для ориентира я возьму цены Регарда.

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В качестве центрального процессора я выбрал хит 2019 года - AMD Ryzen 5 3600. Это один из лучших процессоров по соотношению цены и производительности.





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Охлаждать его будет довольно неплохой кулер Aardwolf Performa 7X Blue LED. Продукция этой компании очень похожа на продукцию Zalman. И, судя по отзывам, практически ей не уступает.

Материнская плата будет ASRock B450M PRO4. Все-таки, давайте признаем, что AMD Ryzen 5 3600 - это процессор практически без разгона, поэтому переплачивать за материнскую плату как-то непрактично.

А ASRock B450M PRO4 сочетает в себе довольно низкую цену, но вполне приличное качество компонентов.



Система питания имеет внушительный радиатор.

Обратите внимание, на разъемы USB 3.1 и Type-C, наконец-то они стали появляться в бюджетных платах.





Оперативная память продолжает держать низкую цену и уже стоит задуматься - "а не поставить ли в игровой компьютер 32 ГБ памяти?".

Но я решил пока обойтись 16 ГБ. Память беру с прицелом на средний разгон - 2х8 ГБ DDR4 2666MHz Samsung.

Процессоры Zen 2 уже не так сильно зависят от скорости памяти и низких таймингов, как их предшественники - Zen и Zen+, однако тенденции таковы, что пропускная способность памяти стала очень важна в играх.





Видеокарта в системе тоже будет от AMD - Radeon RX 5700 PowerColor. Практически копия референсной RX 5700. Почему я выбрал именно ее? Во-первых, референсы Radeon RX 5700 довольно неплохи, особенно в плане системы питания.

Во-вторых, очень демократичная цена - 22970 рублей. Совсем недавно NVIDIA GeForce GTX 1060 столько стоили, а Radeon RX 5700 дает почти двукратный прирост мощности по сравнению с GeForce GTX 1060.

У NVIDIA в пределах этих цен только GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060, а они мало того что слабее Radeon RX 5700, так еще и имеют меньше памяти, что уже начинает сказываться в играх.

Я уже обжегся однажды, взяв GeForce GTX 1060 и теперь гляжу, как она спустя 3 года проигрывает практически везде Radeon RX 480-580. Я завязываю с продукцией NVIDIA!

В-третьих, хочется попробовать видеокарту с выбросом нагретого воздуха за пределы корпуса.





Блок питания я решил взять с запасом, так как Radeon RX 5700 может быть очень прожорлива в разгоне. Особо разгонять я не собираюсь, но попробовать стоит, и лучше, если у блока питания будет запас, чем слушать вой его вентилятора и переживать по поводу его перегрева.



Поэтому я остановил свой выбор на Chieftec (ELP-600S) мощностью 600 ватт.

Он имеет сертификат 80 PLUS Bronze и стоит очень недорого.





Мне нравятся корпуса компании Zalman и я в очередной раз собираюсь купить их корпус. На этот раз - Zalman I3 Edge Black. Он имеет неплохой внешний вид, отличный продув компонентов, а главное - умеренную цену.







Мои комплектующие будут отлично чувствовать себя в этом корпусе.







Осталось выбрать накопители, и с ними я решил не экономить. В качестве системного диска будет SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-76E500BW), емкостью 500 ГБ. Этот SSD не нуждается в представлении, надежный и производительный, не теряющий скорости при длительных нагрузках.

А как накопитель для "холодных" данных или, по-простому - "файлопомойка", будет жесткий диск Western Digital Purple (WD20PURZ) объемом 2 ТБ. Он довольно дорогой, но отличается тихой работой и неплохой надежностью.











Ну вот, сборка за 62730 рублей готова. Ее должно хватить на несколько лет для игр в Full HD.

Теперь перейдем к самому важному - к критике. Мне очень важна ваша конструктивная критика, надеюсь, вы поможете мне избежать ошибок в сборке.

Даже если от моей первоначальной сборки не останется ничего, кроме Ryzen 5 3600, это не страшно!