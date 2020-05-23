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Режим самоизоляции многих поставил в условия, когда работать надо из дома. А восемь и более часов офисной работы требуют соответствующего оборудования.

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Всем хороши ноутбуки и планшеты, которые есть у многих из нас, но зачастую бывает так, что для долгой работы они не подходят. Маленький экран, узкая клавиатура при долгой работе очень утомляют глаза и руки.

А многие вообще не имели своего компьютера или ноутбука дома, обходясь только смартфоном. Вот для этой категории пользователей мы с вами и соберем сейчас недорогой компьютер, на котором можно выполнять офисную работу, пользоваться интернетом, смотреть фильмы и играть в простые игры.

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В прошлый раз мы собирали игровую сборку, в этот раз нам нужно будет что-то еще более недорогое, но с нормальной производительностью в офисных задачах.



В этот раз мы укомплектуем сборку полностью, добавив в нее монитор, клавиатуру, мышь и акустику.

Эта сборка по цене недорого ноутбука будет обладать заметными преимуществами для офисной работы: монитором с довольно крупным экраном в 22", полноразмерной клавиатурой и стерео-акустикой.

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При этом в рамках цен, размера, энергопотребления и шума мы останемся почти в ноутбучных рамках. Компьютер будет укомплектован процессором AMD Athlon 240GE с энергопотреблением всего в 35 ватт. Корпус будет очень компактным и легким, его нетрудно будет переставить в другую комнату или перевезти в другую квартиру.

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При этомс встроенной графикойпозволит вам и отдохнуть от работы во многих играх 2000-2010 годов.За комплектующими я, как обычно, отправился в Регард Начнем с процессора, ведь он - "краеугольный камень" этой сборки, сочетающий в себе и процессорную мощность и встроенную графику





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Материнскую плату под него возьмем. Это недорогая плата, которая имеет все необходимое офисному компьютеру. Включая набор разных видеовыходов.















Оперативную память в компьютер с интегрированной графикой обязательно надо брать в двухканальном режиме. Я выбрал два модуля AMD (R744G2606U1S-UO), объемом по 4 Гб и частотой 2666 МГц. Восемь гигабайт - это оптимально для такого компьютера, и с браузерами не будет проблем и для нетребовательных игр хватит вполне.









Кулер для процессора я выбрал PCcooler E80. Это будет единственный вентилятор в сборке, не считая вентилятора в блоке питания. Для процессора с потреблением в 35 ватт этого вполне достаточно. А для тихой работы достаточно понизить его обороты средствами BIOS материнской платы.



















В качестве накопителя я выбрал SSD ADATA Ultimate SU650 (ASU650SS-120GT-R), объемом 120 Гб.

120 Гб сегодня - это немного, на вполне достаточно для Windows, пары игр и пакета офисных программ.





Питанием нашу сборку будет обеспечивать блок питания Hipro HPE350W, мощностью 350 ватт. Этой мощности хватит с лихвой для этого компьютера.













Корпус для этой сборки я нашел очень компактный, симпатичный и приятного, строгого дизайна. Это Ginzzu B190 Black.

































Очень симпатичный корпус, неправда ли?



Теперь перейдем к периферии и начнем с монитора. Это будет AOC 22" E2270SWDN. Вполне приличная диагональ, наличие DVI разъема и главное - демократичная цена.



















Клавиатура и мышь будут простые и недорогие.



Клавиатура - Oklick 90M Black.









Мышь - Defender Optimum MB-270 Black (52270).









Осталась акустика. Это буду простые колонки, питающиеся от USB - CBR CMS-635 Wooden. Дискотеку с ними не устроишь, но для того, чтобы посмотреть фильмы и поиграть их вполне хватит.













Ну вот, наша сборка и готова, уложились мы всего в 22150 рублей, получив вполне неплохой компьютер начального уровня.









Пишите, что бы вы изменили в этой сборке?