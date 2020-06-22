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Долгое время AMD Ryzen 5 3600 доминировали в среднем сегменте процессоров, которые подходят и для игр, и для работы. Конкурент от Intel для недорогих игровых сборок - Core i5-9400F, очень проигрывал от отсутствия технологии Hyper-Threading.

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Но летом 2020 года все изменилось, ведь стали доступны не только процессорыс 12-ю потоками, но и недорогие материнские платы на чипсетах





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Наконец-то появилась альтернатива сборкам на Ryzen 5 3600 и материнских платах с чипсетом B450, которые доминируют в продажах уже почти год.



Давайте соберем мощную сборку на процессоре Core i5-10400F и видеокарте GeForce RTX 2070, которая позволит играть во все новинки игр в разрешении QHD (2560х1440). За комплектующими я, как обычно, отправился в Регард.



Core i5-10400F стоит 14660 рублей, что делает его опасным конкурентом для Ryzen 5 3600.





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Все мы знаем, как AMD отвечает на продукты конкурента, поэтому в ближайшее время нас может ждать "ценопад" на популярные шестиядерники.

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Тепловыделение у Core i5-10400F небольшое, но на системе охлаждения лучше не экономить. Поэтому я выбрал кулер AARDWOLF Aardwolf Performa 5X. Компактный, эффективный и простой в установке.

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Материнская плата в нашей сборке будет ASUS PRIME B460-PLUS за 9840 рублей. Да, до цен на аналоги по оснащению на чипсете AMD B450 еще далеко, но это только старт продаж.

Плата имеет два слота M.2, звук Realtek ALC887 и полный набор видевыходов. Система питания накрыта радиатором. Разгон нашему Core i5-10400F не грозит, но температурный режим в тяжелых нагрузках будет в норме.









Чипсет B460 поддерживает память с максимальной частотой в 2933 МГц, поэтому гнаться за оверклокерскими планками смысла нет. Но можно взять целых 32 Гб недорогой памяти и настроить на ней тайминги.

Время 16 Гб памяти в сборках незаметно уходит, ведь даже браузеры стали есть по 3-5 Гб в обычном режиме.

Сейчас, в момент написания этой статьи, Mozilla Firefox с несколькими открытыми вкладками, съела у меня 5 Гб памяти и это не предел.



Память в нашей сборке будет Kingston (KVR29N21D8/16), два модуля по 16 Гб с частотой 2933 МГц и таймингами CL 21. На первый взгляд тайминги выглядят высокими, но нам ничто не помешает их занизить. И не забывайте, что главный плюс в этих модулях - низкая цена за объем в 32 Гб.









Видеокарта в сборке будет от ASUS - GeForce RTX 2070 DUAL-RTX2070-O8G-MINI.

Быстрая, компактная и мощная видеокарта, которая легко потянет все новинки игр. Необязательно гнаться за приставкой "SUPER", и обычные GeForce RTX 2070 еще вполне актуальны.













В качестве накопителей я взял стандартную связку SSD и HDD, но в такой мощный компьютер нужна соответствующая скорость и объем от SSD, поэтому он будет M.2 c интерфейсом PCI-E x4 и емкостью в 1 ТБ.

Это будет ADATA XPG Gammix S5 (AGAMMIXS5-1TT-C). Этот SSD отличает предустановленный радиатор, что будет совсем нелишним.















HDD в сборке будет недорогой и быстрый Toshiba P300 (HDWD120EZSTA), объемом в 2 ТБ. Такого объема вполне хватит под файлы пользователя.









Блок питания под такое мощное железо я решил взять с запасом, и это будет Be Quiet System Power 9, мощностью 700 ватт. Меня критиковали за избыточную мощность БП в сборках, но в линейке Be Quiet System Power разница в цене между 500, 600 и 700 ваттными моделями настолько небольшая, что лучше доплатить.

И получить блок питания, который сможет "вытянуть" любую сборку впоследствии. Be Quiet System Power 9 имеет cертификат 80 PLUS Bronze и довольно тихую систему охлаждения.













Осталось выбрать корпус и это будет вместительный и стильный DeepCool MATREXX 55 MESH Black. Он легко вместит хорошую систему охлаждения и большие комплектующие. А также он не дорог и имеет прозрачную стенку из закаленного стекла, а не из пластика.

















Ну вот, сборка и готова, она обойдется вам в 96070 рублей. Но запас по всем компонентам у нее такой, что лет на 5 вы можете забыть об апгрейде.





Пишите в комментарии, что бы вы изменили в этой сборке. И как вы относитесь к новой линейке процессоров от Intel - Comet Lake?



