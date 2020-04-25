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Начать придется с грустной нотки, так как ситуация с коронавирусом не становится лучше и многие магазины сворачивают деятельность. Вот и в Регарде появилось объявление о приостановке заказов.

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Но это никак не может повлиять на "Компьютер мечты" собираемый в мечтах. Но, если вдруг есть такие люди на планете, которые покупают компьютеры, руководствуясь моими блогами "Компьютер мечты", я вынужден вас огорчить - покупку придется отложить.

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Но знаете, что я думаю по этому поводу? Когда пандемия закончится, даже обычный поход в компьютерный магазин за какой-нибудь мелочью будет приносить радость.





То, что "Компьютер мечты" собирается на неограниченный бюджет, совершенно не значит, что я беру самое дорогое железо из каталога и набиваю им самый вместительный корпус. Я руководствуюсь практическими соображениями. Поэтому и корпус не самый дорогой, но такой, который мне понравился больше всего. И видеокарта без водяного охлаждения, чтобы не городить в корпусе переплетение шлангов.

И процессор не самый многоядерный, а такой, которого хватит на ближайшие годы и для игр, и работы.

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Ну, что же, приступим к сборке.



Сердцем "Компьютера мечты" будет процессор Intel Core i9-10920X. 12-ядерный, достигающий в турборежиме 4800 МГц.

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Вставляться он будет в материнскую плату ASUS ROG ZENITH II EXTREME ALPHA.

Потрясающая плата и по возможностям, и по внешнему виду.









Охлаждать процессор будет система водяного охлаждения NZXT Kraken X62 Liquid Cooler (RL-KRX62-02).

Вообще, я с недоверием отношусь к системам водяного охлаждения, но охладить 12-ядерный Intel Core i9-10920X - это очень непростая задача.

Видеокарта в сборке будет GeForce RTX 2080Ti EVGA FTW3 ULTRA (11G-P4-2487-KR).

Хоть она и без водяного охлаждения, но ее монструозный "охлад" внушает уважение.







Память в сборке будет с запредельной скоростью в 4800 МГц - DDR4 4800MHz G.Skill Trident Z Royal (F4-4800C18D-16GTRS). Однако, учитывая многоканальность нашей материнской платы и общее количество модулей в восемь штук, итоговая скорость будет под большим вопросом.





Это самая красивая память, которую я видел в жизни. Больше похожа на ювелирное украшение, чем на компьютерный компонент.



Накопителей в "Компьютере мечты" будет много и разных.

Под систему - твердотельный накопитель Intel P4608 Series (SSDPECKE064T701), объемом 6.4 Тб.



Под игры - твердотельный накопитель Micron 9300 Max (MTFDHAL12T8TDR), объемом 12.8 Тб.



Под хранение файлов - четыре штуки жестких дисков Seagate SkyHawk AI (ST16000VE000), объемом по 16 Тб.



А почему бы и нет? Мне места на дисках не хватает постоянно, сколько бы я его не увеличивал.

Скорее всего, и 64 Тб я заполню довольно быстро.

К питанию такой роскоши надо подойти ответственно и я выбрал блок питания Be Quiet Dark Power Pro 11, мощностью 1200 ватт.







Не знаю как у вас, а у меня последнее время начались перебои с электричеством, поэтому я решил взять еще и мощный источник бесперебойного питания - APC SYA8K16RMI Symmetra LX 8kVA.



Интересно, сколько минут он сумеет запитывать 12-ти ядерный Core i9-10920X вместе с GeForce RTX 2080Ti в играх?

Для всей этой роскоши нужен достойный корпус и я выбрал ASUS ROG Strix Helios GX601 Black.









И если уж я взял перефирию в виде источника бесперебойного питания, почему бы не взять и монитор? Это будет потрясающий и огромный ASUS PG35VQ ROG Swift.



Итого, у нас получился компьютер за 2368720 рублей.







А чтобы вы изменили в его конфигурации? Только помните, что наш бюджет совершенно не ограничен.