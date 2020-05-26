Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Похоже, у популярного процессора AMD Ryzen 5 3600 появился серьезный конкурент. В магазинах стал появляться Intel Core i5-10400 по отличной цене. Он предлагает покупателю шесть ядер и 12 потоков на частоте до 4300 МГц. Судя по тестам, в большинстве приложений Core i5-10400 работает на частотах 4000-4200 МГц, что совсем неплохо для младшего "камня" в линейке "i5".

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>





Материнские платы сокета 1200 с чипсетом Z490 тоже стали доступны, и мы можем прямо сейчас собрать отличный игровой компьютер на совершенно новой платформе.

реклама





реклама

Глядя на тесты процессоров, уже ясно, чем ответит корпорация AMD, помимо обновленных процессоров. Конечно же, снижением цен на свои процессоры. Но, ждать лучших цен и новых предложений можно бесконечно, а компьютер зачастую нужен прямо сейчас.



Да и ситуация с курсом валют и эпидемией коронавируса не располагает к многомесячным ожиданиям выгоды. Никто не знает, сколько будет стоить средний игровой компьютер к концу лета 2020.

реклама

Поэтому давайте не будем играть в "ждунов", а соберем игровой компьютер наздесь и сейчас. Требования к компьютеру будут довольно серьезные: качественные комплектующие, оптимальная производительность для новых игр в Full HD и бюджет до 100 000 рублей.За комплектующими я, как обычно, отправился в Регард





Начнем с главного в нашей сборке, с процессора Core i5-10400. В Регарде он стоит 16360 рублей. Вполне неплохо, учитывая цену его ближайшего по производительности предшественника - Core i7-8700.





реклама

Охлаждать процессор будет проверенный временем кулер DeepCool GAMMAXX 300. Это недорогое и производительное решение с 12-см вентилятором, в самый раз для Core i5-10400.

Кто-то может даже подумать, что это избыточное охлаждение для 65 ваттного процессора, но не будем забывать, что и материнская плата и память у нас с возможностью разгона. А разгон памяти может прилично разогреть процессор.















Материнские платы под сокет 1200 пока доступны только на чипсете Z490, но не переживайте по поводу переплаты. Чипсет Z490 позволит нам неплохо разогнать оперативную память, что в последнее время дает прирост производительности соизмеримый, а то и превосходящий прирост от разгона процессора.



Плату в нашу сборку мы возьмем ASUS PRIME Z490M-PLUS. Она имеет массивные радиаторы на системе питания, питание процессора 4+8 пин, два слота PCI-E 3.0x16 и два разъема M.2.

На задней панели, помимо стандартных - звука, сети и USB 2.0, есть два USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C. И набор видеовыходов: DVI, HDMI, DisplayPort.





















Оперативная память в нашей сборке будет подобрана по трем практически взаимоисключающим параметрам: недорогая, быстрая и неплохо разгоняющаяся. Всем этим параметрам отвечает Crucial Ballistix (BL8G36C16U4B). Эти модули имеют частоту 3600 МГц и объем 8 Гб. Цена ненамного выше исчезающих из продажи, популярных модулей серии AES, но и частота намного выше. Мы возьмем два модуля по 8 Гб.



Можно оставить их работать и на частоте 3600 МГц, получив вполне быструю и оптимальную систему. А можно штурмовать частоты 4000 МГц и выше, что обязательно даст прирост производительности в играх и тяжелых задачах.













Видеокарта в нашей сборке должна соответствовать процессору: то есть быть оптимальнейшим решением в своем классе. На сегодняшний день это GeForce RTX 2060 Super, а конкретно - модель от Palit, Dual (NE6206S018P2-1160A).



GeForce RTX 2060 Super Palit Dual имеет на сегодняшний день и оптимальное количество памяти, и отличную производительность, и поддержку технологии NVIDIA Ray Tracing.

Конечно, в младшем решении производительность Ray Tracing иногда оставляет желать лучшего, но выходят все новые игры, где требования к тензорным ядрам RTX более демократичны, да и специализированный софт, типа видеокодирования, уже начал активно их использовать.



















В качестве накопителей я выбрал SSD формата M.2 под систему и игры и жесткий диск под файлы пользователя.

Это будет ADATA XPG SX6000 Lite (ASX6000LNP-512GT-C), емкость 512 Гб. Это недорогой, но очень быстрый SSD, со скоростями 1800 Мб/сек/1200 Мб/сек.













Под файлохранилище у нас будет тихий, холодный и надежный Western Digital Purple (WD20PURZ), объемом 2 ТБ.













Блок питания в наш компьютер нужен соответствующий остальным комплектующим: надежный, мощный и оптимальный по цене. Этим требованиям отвечает Be Quiet System Power 9, мощностью 600 ватт. Ко всем вышеперечисленным достоинствам, он еще и тихий в работе и имеет сертификат 80 PLUS Bronze.









Осталось выбрать корпус. Мне кажется, идеально в эту сборку впишется Zalman S4 Black. И по цветовой гамме, и по цене, и по качеству исполнения.

















Ну вот, сборка и готова. Мы уложились в бюджет, потратив всего 90980 рублей.









А что бы вы изменили в этой сборке? Пишите в комментарии.