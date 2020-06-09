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Совсем недавно я писал про сборку на новейшем процессоре Intel Core i5-10400, который, похоже, скоро станет хитом игровых сборок. А сегодня я решил сравнить сборку на его младшем брате - Core i5-10400F (без встроенного видеоядра) с главным конкурентом от AMD - Ryzen 5 3600.



Давайте посмотрим, сколько можно будет сэкономить, собрав компьютер на более дешевом процессоре и имеет ли смысл такая экономия.

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Начнем сборку с, отправившись за комплектующими, как обычно, в Регард стоит 14680 рублей, что довольно близко к ценам на

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Главный минус сборок на новых бюджетных процессорах Comet Lake в данный момент, это дорогие материнские платы на Z490 чипсете. Одна из самых недорогих плат, которую я взял в эту сборку - ASUS PRIME Z490M-PLUS.





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Но переплата за Z490 чипсет позволит вам разогнать память, что очень важно для актуальных процессоров.



А память в обе сборки мы возьмем Crucial Ballistix RGB (BL8G32C16U4BL). Два модуля по 8 Гб с частотой 3200 МГц. Популярные модули Crucial Ballistix AES уже почти не встречаются в продаже, но U4 неплохая замена для них.









Охлаждать наши процессоры будет AARDWOLF Aardwolf Optima 8X. Отличная альтернатива кулерам DeepCool GAMMAXX.





















Питать наши сборки будет БП Be Quiet Pure Power 11, мощностью 500 ватт. Тихий, недорогой, а главное - с cертификатом 80 PLUS Gold!





В качестве накопителей я взял Western Digital Blue (WDS250G2B0B), объемом 250 Гб под систему.

Это крепкий середнячок в мире SSD и он достаточно быстр и надежен для системного накопителя.













И надежный и тихий Western Digital Purple (WD20PURZ), объемом 2 Тб, я взял под файлы. SSD становятся все дешевле, но без старого доброго HDD под файлы пользователя пока обойтись трудновато.









После блога "Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD" я стал немного побаиваться фанатов AMD, поэтому видеокарта в нашей сборке будет Radeon RX 5700 MECH OC от MSI.









Неплохая альтернатива видеокартам серии GeForce RTX 2060 Super. Довольно холодная и тихая видеокарта.





Остался корпус, и это будет недорогой, удобный и стильный Zalman S4 Black.



















Итого, сборка на Core i5-10400F обошлась нам в 83640 рублей.







Давайте заменим в ней процессор и материнскую плату и посмотрим, сколько удастся сэкономить.



Ryzen 5 3600 в Регарде стоит 12880 рублей, что на 1800 рублей дешевле Core i5-10400F.









А материнскую плату под него я выбрал ASRock B450M Pro4-F. Можно было выбрать плату и подороже, но Ryzen 5 3600 будет прекрасно работать в этой плате. И не забывайте, что мы пытаемся сэкономить.





















Материнская плата дает нам еще 8250(!) рублей экономии по сравнению со сборкой на Core i5-10400F.

Вот что получилось в итоге, 73590 рублей.





10050 рублей экономии! Совсем неплохо, признаюсь, начиная писать этот блог, я ожидал меньшего.

Если добавить их к сумме, что мы выделили на видеокарту можно, например, купить не Radeon RX 5700, а GeForce RTX 2070 Super KFA2 EX Gamer Black Edition!









Не знаю, как вы, а я бы однозначно выбрал компьютер с Ryzen 5 3600 и GeForce RTX 2070 Super. Конечно, Ryzen 5 3600 даже немного слабоват для этой видеокарты, но в разрешении WQHD эта связка будет отлично работать.



Как вариант, эти сэкономленные 10050 рублей можно вложить в более качественный корпус, более быстрый и объемный SSD-накопитель и 32 Гб памяти. В любом случае, это будет отличный бонус для сборки.

Я уже писал про плюсы платформы AM4 в 2020 году и похоже, экономия будет одним из главных плюсов в этом году. AMD начала ценовую войну и снижает цены на свои процессоры.







Пишите в комментарии - а какой бы процессор выбрали вы? И стали бы экономить так, как я сегодня?





