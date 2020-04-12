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За последнее время я попробовал пару систем на AM4 в деле и понял, что допускал ошибки в прошлых сборках. Теперь, с новыми практическими знаниями, надеюсь, мои сборки будут более полезные и оптимальные.

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Сегодня я решил собрать оптимальный компьютер для игр в разрешении Full HD. Без переплаты за ненужные функции, но и без экономии на спичках. Цены на комплектующие начинают снижаться, но никто не знает, на сколько это продлится.

И, мне кажется, сейчас самое время купить новый компьютер, если вы планировали это давно. Цены уже не выглядят откровенно пугающими.

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Как обычно, за виртуальной сборкой я отправился в Регард

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Краеугольным камнем нашей сборки будет процессор. Он все также остается самым достойным по скорости шестиядерным решением, сохраняя приемлемую цену.

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Поставим его мы в материнскую плату MSI B450M PRO-VDH MAX. Она не хватает "звезд с неба", но и стоит недорого. А разгонный потенциал из Ryzen 5 3600 за нас уже выжал производитель. Так что нам остается использовать его в режиме "поставил и забыл".

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У этой платы есть все, что нужно современному компьютеру. И немаловажным будет тот факт, что она из коробки поддерживает процессоры Rуzen серии 3000. Вам не придется обновлять BIOS.





Помогать увеличить производительность Ryzen 5 3600 нам будет пара 8-гигабайтных планок оперативной памяти Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS8G4D30AESEK). Из коробки эта память может работать на частоте 3000 МГц, однако совсем не из-за этого за ней гоняются оверклокеры.

Эта память отлично разгоняется и без проблем работает на платформе AM4, а хорошая память заметно увеличивает производительность процессоров Ryzen. Вы без особого труда сможете разогнать ее до 3333-3400 МГц.













Охлаждать наш Ryzen 5 3600 будет кулер DeepCool GAMMAXX 200 V2. Это проверенное временем решение и стоит умеренно. От многих подобных кулеров DeepCool GAMMAXX 200 V2 отличается вентилятором, который заметно больше радиатора.

Это помогает ему лучше охлаждать околосокетное пространство, ведь часть воздушного потока идет вниз, под радиатор.





Установка этого кулера крайне проста - достаточно нажать на рычаги пружины и защелкнуть их на стандартных зубцах сокета AM4.





Видеокарту в эту сборку я выбрал от конкурента компании AMD - NVIDIA, GeForce GTX 1660 SUPER. Я взял самую дешевую версию от компании Palit - Palit StormX OC (NE6166SS18J9-161F). Она стоит на целую тысячу рублей дешевле аналогов, но при этом имеет кулер с теплотрубками, что вполне хватит для отвода 120 ватт тепла. Да, температуры будут немного выше, чем на дорогих моделях, но работать она будет нисколько не хуже.









Накопитель в такую систему нужен достаточно шустрый, но при этом недорогой. Этим требованиям отвечает SSD Western Digital Blue (WDS500G2B0A) объемом 500 Гб.

Это золотая середина в мире SATA SSD по производительности. Надежность у него тоже на хорошем уровне.





Запитывать всю эту мощь будет блок питания Be Quiet System Power 9 мощностью 600 ватт. Это неплохой и надежный блок питания. По мощности у нас будет даже запас, благодаря которому блок будет немного меньше греться и прослужит дольше.

Длины его проводов и количества разъемов хватит для любой современной системы. Также он имеет сертификат 80 PLUS Bronze.





Остается выбрать корпус и сборка готова. Казалось бы, линейка корпусов в Регарде дает на выбор сотни моделей от 1000 рублей и до 40000 и есть из чего выбрать, но нам нужен недорогой корпус, при этом вместительный и хорошо выглядящий. Чтобы его не стыдно было поставить на стол. А это совсем нелегкий выбор.

Мне кажется, что Aerocool Tomahawk-A отлично подходит на эту роль. Он неплохо продувается тремя вентиляторами 120 мм, один из которых предустановлен. А внутри нет ничего, что мешает потоку воздуха.







Боковая стенка выполнена из прозрачного оргстекла. В корпусах такого типа, не слишком глубоких, очень удобно то, что передний вентилятор дует прямо на видеокарту, заметно улучшая ее температурный режим.









Ну вот, сборка и готова. Конечно в ней есть компромиссы, но при цене в 61900 рублей они неизбежны.

Пишите, что бы вы поменяли в этой сборке?