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Лучшие программы для создания скриншотов и аддоны браузеров сохраняющие всю веб-страницу

Скриншоты постоянно требуются нам при работе на ПК и есть способы сделать их создание гораздо удобнее, чем средствами Windows.
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Без скриншотов не смогут обойтись люди множества профессий, работающих за ПК: программисты, веб-дизайнеры, блогеры. Создавая блог, приходится иногда делать до 10-20 скриншотов и если использовать для этого средства Windows, особенно старых версий, то это будет крайне непродуктивно.

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В Windows 7 для создания скриншота нужно нажать клавишу Print Screen, затем запустить Paint, нажать кнопку "вставить" и сохранить изображение, задав ему имя. Более неудобный способ делать скриншоты трудно себе представить, и даже если воспользоваться инструментом "Ножницы", процесс станет не на много легче, ведь вам опять придется вручную задавать имя каждому скриншоту.

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В Windows 8 и 10 создания скриншотов стало намного проще, при нажатии сочетания клавиш Win+Print Screen создается скриншот экрана и помещается в папку "Изображения/Screenshots", а понять, что скриншот создался, можно по затемнению экрана. Наконец-то нас избавили от ручного создания имени файла со скриншотом и файлы получают название с номером - "Снимок экрана (1).png" и так далее.


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Но назвать такой способ полноценным трудно, ведь мы не можем выбрать формат сохранения графического файла и качество изображения, а получаемые имена малоинформативны. Но зато в Windows 10 появился заметный прогресс для создания скриншотов в играх с помощью игровой панели. Нажатие клавиш Win+Alt+PrtScn создаст скриншот игры и сохранит его в папку C:\Users\имя_пользователя\Videos\Captures.

Этими недостатками Windows воспользовались сторонние разработчики, создавшие множество удобных программ для создания скриншотов, лучшие из которых мы сегодня и рассмотрим, выбрав среди них утилиты с бесплатной лицензией. 

Lightshot


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Одна из самых популярных утилит для создания скриншотов - Lightshot, от разработчика Skillbrains. Lightshot умеет создавать скриншоты всего экрана и отдельной области в форматах png, jpg, bmp, загружать их на сервер, дает возможность обработать их в онлайн редакторе, и даже позволяет искать похожие картинки в интернет поисковиках. Lightshot существует и в виде аддонов для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

Ссылка на сайт разработчика.

SuperScreen


SuperScreen - гораздо более скромная по своим возможностям утилита от разработчика SDG, но она гораздо проще в настройке и при этом имеет уникальные функции задержки снятия скриншота и снятия скриншота с видео.  

Ссылка на сайт разработчика.

Screenshot Creator


Screenshot Creator - очень компактная программа от разработчика Slaiv Software, имеет возможность создания серийной съемки и наложения на скриншот даты съемки. Можно задать и формат имени файла, например, включив в него дату и время создания скриншота. Я давно пользуюсь именно этой утилитой, ценя ее за простоту, причем версией 2.0 от 2006 года, которая кочует с одного моего ПК на другой уже 15 лет.

Сайт разработчика недоступен.

SnapaShot


SnapaShot - крохотная утилита от разработчика Nicekit Software, которая даже не требует инсталляции, а съемка ведется растягиванием окна утилиты и захватом нужного вам изображения.

Ссылка на сайт разработчика.

Gadwin PrintScreen


Удобная утилита от разработчика Gadwin Systems, Inc. позволяет делать снимки экрана и выделенной области, а также изменять размер захваченного изображения, добавлять к нему тени и водяные знаки. Может утилита отправить скриншот по электронной почте, и если вы будете отправлять его сами себе, то сможете имитировать облачное сохранение.

Ссылка на сайт разработчика.

Снятие игровых скриншотов

Указанные выше утилиты прекрасно снимают изображение с Рабочего стола и открытых окон программ, но не могут снять изображение из игры. А игровые скриншоты постоянно требуются нам - ведь это удобный способ сохранить свои достижения или захватить редкий и интересный момент в игре. У большинства из нас, геймеров и энтузиастов, установлена утилита MSI Afterburner, с помощью которой можно мониторить температуру видеокарты, управлять ее вентиляторами и разгонять ее.

 

Но MSI Afterburner умеет делать скриншоты игры и даже записывать качественное видео из нее. Вам нужно только настроить горячие клавиши и выходной формат файлов.

Ссылка на сайт разработчика.

Но если вы снимаете игровые скриншоты часто, то наверняка знаете, как неудобно во время жарких баталий тянуться к горячей кнопке на клавиатуре. Выручить могут мыши с программируемыми кнопками, на которые можно повесить функцию снятия скриншота, а стоят они сейчас совсем недорого. Например, A4TECH Bloody J95s стоит 1820 рублей в Ситилинке.

А популярная мышь LOGITECH G102 LIGHTSYNC стоит 2290 рублей.

Снятие скриншотов веб-страниц целиком


У многих пользователей большинство скриншотов сегодня - это открытые веб страницы. Но с ними удобнее пользоваться специальными средствами, ведь иногда требуется снять участок изображения, занимающий два-три и более экранов, например, описание софта, нужный емайл, рецепт и так далее. Обычно для сохранения таких объемных изображений используется формат PDF.

Встроенные средства браузера Opera

Браузер Opera умеет сохранять веб-страницы целиком самостоятельно, без специальных аддонов. Стоит отметить высокое качество изображения в сохраненном файле, а сохраняется он в PDF формате.

 

Встроенные средства браузера Mozilla Firefox

Недавно я открыл для себя удобнейшее средство снятия скриншотов, встроенное в браузер Mozilla Firefox. Поместив на панель браузера инструмент "ножницы" вы в любой момент можете выделить фрагмент экрана сайта, который сохранится с названием сайта и датой в папку "загрузки". Можно выделить и большой участок, превышающий видимый экран, который будет скролиться при выделении. Скриншот сохраняется в формате PNG и этот способ оказался очень удобен для создания небольших скриншотов.

Аддон FireShot для Mozilla Firefox


Браузерный аддон FireShot позволяет сохранить всю страницу целиком в форматах PDF, JPG или PNG и доступен для браузеров Mozilla Firefox и Google Chrome. Я пользовался им несколько лет, и он работал безупречно, но в последние месяцы я столкнулся со сбоями, когда он сохранял пустое изображение, что вынудило меня искать другие аддоны.

Аддон GoFullPage для Google Chrome


Таким аддоном оказался GoFullPage для Google Chrome. Аддон сохраняет всю веб страницу целиком в формате PDF с отличным качеством изображения. Никаких нареканий аддон не вызывает, работает надежно и шустро.

Итоги

Как видите, есть множество способов сделать снятие скриншотов более удобным, чем встроенные средства Windows. Но и встроенные средства Windows 10 иногда выручают, например, MSI Afterburner на моей системе не смог сделать скриншот игры Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, а вот встроенное средство Windows 10 по нажатию Win+Alt+PrtScn прекрасно справилось с задачей.

Пишите в комментарии, какими средствами снятия скриншотов пользуетесь вы?




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