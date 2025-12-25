Тематика зомби-апокалипсиса стала особенно популярной за последние 20 лет, в этом сеттинге выпускается много игр на ПК и консолях, фильмов, сериалов и книг. Достаточно вспомнить игровую серию Dying Light, недавно получившую новую часть в виде высокооценённой геймерами игры Dying Light: The Beast. Или серии игр The Last of Us, Resident Evil и Dead Island. А ещё — отличную игру Days Gone, стратегию They Are Billions и даже аркаду Plants vs. Zombies.

Из популярных фильмов и сериалов на эту тему стоит отметить «Война миров Z», «28 дней спустя», «28 недель спустя», недавно вышедший фильм «28 лет спустя», а ещё «Поезд в Пусан», «Планета страха» и сериалы «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Причём фильмы на тему зомби могут быть даже комедийные — «Зомби по имени Шон», «Гордость и предубеждение и зомби» или «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Ну а наиболее захватывающие и реалистичные книги про зомби-апокалипсис написал российский писатель Андрей Круз. Его циклы «Эпоха мертвых» и «Я еду домой» стали эталоном жанра, стали целой книжной вселенной и получили множество продолжений от других авторов. Так что, если вы любите этот жанр и не боитесь ужасов, то найдете массу произведений на эту тему.

Но в большинстве книг, фильмов и игр про зомби главному герою не дают подготовиться к этим ужасным временам и бросают его в самое пекло событий совершенно без подготовки. А особенно режет глаз кинематограф, где герои расхаживают по кишащим зомби городам совершенно без экипировки, и это в то время, когда один укус или царапина может стать фатальной.

И мне стало интересно, а как можно заранее подготовиться к зомби-апокалипсису, чтобы встретить его во всеоружии, запасшись всем необходимым настолько, насколько это возможно. Чтобы выживать с комфортом, удобствами и в относительной безопасности. Давайте представим гипотетическую ситуацию, что мы узнали, что через пару дней города заполнят полчища зомби, и у нас есть время и средства, чтобы подготовиться к этому. И сегодня я предлагаю взглянуть на тот набор средств для выживания, который купил бы сам в такой ситуации, взяв для примера ассортимент маркетплейса Яндекс Маркет.

Средства передвижения

Во многих фильмах про зомби-апокалипсис герои без проблем разъезжают по городам на автомобилях и даже грузовиках, но логика подсказывает, что это вряд ли будет возможно. Улицы будут забиты брошенными и попавшими в аварию машинами, и хорошо, если проехать без затруднений можно будет пару кварталов. Мотоцикл — уже гораздо более реалистичное средство передвижения, но издаваемый им шум сразу привлечет к вам всех зомби в округе.

И наиболее практичным мне кажется небольшой и легкий бесшумный электросамокат, например, от фирмы SPETIME. Который, к тому же, имеет специальную корзинку для перевозки собаки. А без собаки во времена зомби-апокалипсиса никак не обойтись. Если же вас не пугает большой вес самоката, а в приоритете не перевозка собаки, а большая дальность хода, то можно взять мощный самокат Syccyba R12, который может проехать до 120 км на одной зарядке. Этого хватит, чтобы весь день разъезжать по городу в поисках полезных вещей и продуктов.

Не помешает еще и обычный велосипед для поддержания формы и вылазок за продуктами на небольшие расстояния. И здесь надо будет предпочесть крепкую конструкцию и широкие колеса, как у Java SABBIA, чтобы свободно преодолевать небольшие препятствия и залежи мусора на улице.

Где брать электричество?

Наверняка читатели спросят: «А как ты собираешься заряжать электросамокат в условиях зомби-апокалипсиса?» И будут совершенно правы. Да, все блага цивилизации в виде электричества в розетке, отопления и воды в кране закончатся уже в первые дни, и об этом нам надо будет позаботиться заранее. Проще всего будет решить проблему с электричеством, для чего необходимо приобрести переносной бензиновый генератор, примерно на 5-6 кВт мощности. Например, Nocord, мощностью 5.5 кВт.

С его помощью можно будет и любые электронные девайсы заряжать, и даже использовать электрический обогреватель умеренной мощности, чтобы поддерживать тепло в комнате, не заморачиваясь с дровяными печками. Если подключить к нашему генератору обогреватель Ballu Aurora BEC/AUMR-1500, то электричества хватит и на его постоянную работу, и на зарядку вашей электроники.

Ну а где взять бензин, думаю, знают все, кто посмотрел хотя бы пару фильмов про зомби-апокалипсис. Ну и само собой разумеется, что генератор нужно будет ставить снаружи вашего убежища, например, на крыше многоэтажки, чтобы уменьшить уровень шума, который будет приманивать зомби, и обеспечить безопасный отвод выхлопных газов.

Но надеяться только на генератор не стоит, так как выживание в условиях зомби-апокалипсиса непредсказуемо, и нужно иметь альтернативный и бесшумный источник энергии, который можно без проблем взять с собой. Особенно удобна в этом плане будет солнечная панель, например, Wattico, которая выдает до 100 ватт энергии, весит всего 2.8 кг и способна работать в широком температурном диапазоне, главное, чтобы было солнечно. Хотя хорошие панели выдают электричество даже в условиях умеренной облачности.

Полезная электроника

А заряжать с помощью генератора и солнечной панели можно будет массу полезных электронных устройств, которые не утратят своей актуальности даже в условиях зомби-апокалипсиса. В первую очередь это фонарики с аккумуляторами, нам понадобятся как небольшие, которые можно носить с собой, например, PM30-TG.

Так и более крупные, с помощью которых можно освещать убежище ночью в то время, когда генератор будет выключен. Такие, как Космос Premium.

Так как при зомби-апокалипсисе пропадет не только интернет, но и сотовая связь, для связи с друзьями понадобятся портативные рации. А с учетом плотной городской застройки с высокими зданиями нужно выбирать модели с большой дальностью связи, например, Baofeng BF-H6, которые работают на расстояниях до 15 километров.

Стоит озаботиться и о досуге, ведь без привычного доступа в интернет время будет идти очень медленно, особенно долгими зимними вечерами. Во-первых, я бы приобрел игровую приставку, уже имеющую набор предустановленных игр, например, Retro Genesis HD Ultra. Она имеет два беспроводных геймпада и 225 встроенных игр, и ее достаточно только подключить к любому телевизору или монитору от ПК по HDMI-кабелю.

Музыка тоже будет доступна только оффлайн, и в условиях зомби-апокалипсиса вы лишитесь своей музыкальной коллекции в «VK Музыке» или «Apple Music». Выручит MP3-плеер с большим количеством памяти, например, Ruizu X80, который имеет 64 ГБ памяти, поддерживает форматы APE, FLAC, MP3, WAV, WMA и может автономно работать в течение 20 часов. А еще он позволяет вести заметки через встроенный диктофон — эта функция будет очень полезна для того, чтобы не забыть места для поиска полезных вещей и еды и места, куда соваться не стоит.

Электронная книга с дисплеем E-Ink позволит читать без усталости глаз, практически как с обычной бумажной книги, а ее встроенная память вместит тысячи книг в практически во всех возможных форматах: CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPub, FB2, FB2.zip, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT. Например, книга ONYX BOOX Фауст 7 с экраном с диагональю 6" и встроенной памятью на 32 ГБ, которую можно расширить за счет карт microSD, microSDHC, microSDXC. На одном заряде эта модель позволяет прочитать 10000 страниц, а это значит, что без подзарядки можно будет читать несколько вечеров подряд. Подобные книги обладают отличной энергоэффективностью, но требуют внешний источник света, например, небольшой фонарик.

Выживание в условиях зомби-апокалипсиса будет напрямую зависеть от того, как быстро вы заметите опасность и успеете среагировать на нее. И в этом незаменимым помощником станет бинокль с функцией ночного видения. Например, Levenhuk Atom Digital DNB250. Он обеспечивает восьмикратное увеличение и встроенный видеорекордер, который поможет записать важные события и находки на карту памяти и потом спокойно просмотреть их в убежище.

Защитная экипировка

Думаю, практически каждый любитель фильмов и сериалов про зомби был удивлен тем, что зачастую герои не используют практически никакой экипировки для защиты от укусов, а верхом находчивости и практичности воспринимается сцена из фильма «Война миров Z», где главный герой обматывает предплечья толстыми журналами, закрепляя их с помощью скотча. Но существует много типов спортивной защитной экипировки, которая позволит без проблем защититься от укусов. Ноги можно защитить при помощи щитков для бокса и единоборств Venum «Challenger».

Предплечья, наиболее уязвимые места в схватках с зомби, можно защитить с помощью легких защитных накладок Рэй-Спорт.

Ну а голову надежно защитит хоккейный шлем MWP с металлической сетчатой маской. С таким шлемом можно не опасаться не только укусов, но и спокойно лазать по самым опасным местам, не опасаясь, что что-то свалится вам на голову.

Для защиты спины, а заодно и для переноса полезных вещей, которые придется иметь при себе, пригодится вместительный рюкзак Snoburg «SN9004», который имеет объем в 30 литров. Ведь путешествие по зараженному городу непредсказуемо, и вам всегда придется носить с собой запас воды, еды, рацию, бинокль, средства первой помощи и многое другое.

Дополнительно ко всему этому стоит обзавестись мотоциклетной броней, например, от SULAITE. Весит она побольше, чем обычные защитные нарукавники, но обеспечит максимальную защиту рук, плеч и торса. Изготовлена защита из крепкого пластика и ее можно легко надеть и снять самому.

Итоги

Как видите, проявив совсем немного смекалки, можно подготовиться к выживанию во времена зомби-апокалипсиса, и не просто к выживанию, а к безопасному выживанию с комфортом и удобствами. Конечно, можно понять авторов книг и фильмов, создающих для героев максимально трудные ситуации, — так гораздо интереснее для нас, читателей и зрителей. А смотреть на выживание с комфортом, с электричеством и отоплением, где герои не отказывают себе не только в чашечке кофе, книгах, музыке, но и в видеоиграх, будет уже не так захватывающе.

