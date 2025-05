Я уже довольно давно пользуюсь ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3060, занимаясь его постепенным апгрейдом, и сейчас он представляет из себя мешанину из старых и новых комплектующих. Самым старым из которых, например, жесткому диску Western Digital Green объемом 1 ТБ, уже исполнилось 16 лет. Да и те компьютеры, что были у меня прежде, тоже представляли собой продукт планомерного апгрейда и последний раз, когда я покупал компьютер целиком, от корпуса и блока питания, и до видеокарты и процессора, был почти 20 лет назад.

И подбирая комплектующие для недорогого компьютера на базе процессора Core i3-12100F, про что я недавно написал в блоге "Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей", мне стало интересно, в какую сумму сегодня обошелся бы игровой ПК для меня. Такая игровая сборка должна отвечать нескольким важным критериям, главный из которых — достаточная производительность в новых играх в разрешении Full HD.

Несмотря на то, что играю я все реже, а главные игры в моей коллекции — не очень требовательные стратегии и ретро хиты, иногда я могу на месяц зависнуть в какой-либо достаточно требовательной игровой новинке, например, Horizon Forbidden West или God of War Ragnarök. А если у меня не будет возможности запускать новые игры, желание играть в них будет просто нестерпимым, это я понял, проведя полгода на видеокарте GeForce GT 1030 во времена майнинг бума.

При этом ПК должен оставаться довольно недорогим, отдавать 55000-60000 рублей за видеокарту GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ я не готов, так как потом месяцами играть на ней в Heroes of Might and Magic V, Age of Empires II: Definitive Edition и Sid Meier’s Civilization VI будет очень нерациональным расходованием средств. При этом данная сборка ПК должна иметь возможность апгрейда, чтобы через пару лет поставить в нее более мощную видеокарту, когда цены на них упадут до разумных.

Еще этот компьютер должен быть довольно тихим, так как ПК включен у меня практически весь день и используется не только для игр, но для работы и серфинга интернета. В играх шум среднего уровня будет приемлемым, так что переплачивать за навороченную видеокарту с избыточным охлаждением я бы не стал, а вот блок питания и корпусные вентиляторы должны работать тихо, как и процессорный кулер.

Еще один важный критерий выбора "железа" — отсутствие раздражающей подсветки в корпусе, в идеале он должен иметь боковую стенку не из стекла, а металлическую. Ведь даже небольшая неотключаемая подсветка на моей видеокарте Palit GeForce RTX 3060 Dual бьет по глазам, особенно в ночное время. И еще один нюанс — это накопители, если для игр и Windows мне вполне хватит недорогого SSD, то вот большие запасы домашнего фото и видео придется хранить на жестком диске, поэтому весьма весомую часть бюджета ПК придется потратить на достаточно емкий HDD.

Итак, с требованиями к комплектующим все ясно и можно приступать к их выбору, взяв за пример, как обычно, цены на Яндекс Маркете.

Процессор

Для моих задач вполне хватит достаточно быстрого шестиядерника, а учитывая то, что компьютер должен быть тихим, топовые процессоры отпадают. Как и дешевые модели для сокета AM4, они морально устарели и брать сегодня такой процессор новым стоит только в режиме жесткой экономии. Но и недорогие новинки Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F, я бы брать не стал, уж очень они горячие и видеть температуры под 90 градусов мне будет очень некомфортно. Поэтому мой выбор — старый добрый Ryzen 5 7500F с припоем под крышкой, производительности которого в играх будет хватать еще очень долго.

Кулер процессора

В рабочих задачах Ryzen 5 7500F в разгоне будет потреблять около 100-110 ватт, поэтому для него вполне хватит стандартного башенного кулера с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм. Например, популярного ID-Cooling SE-224-XTS BLACK. Брать что-то более производительное не имеет смысла, так как кристалл у Ryzen 5 7500F небольшой, а крышка процессора довольно толстая, что затрудняет отвод тепла даже топовыми кулерами. Да и разгоном, скорее всего, я долго баловаться не буду и переведу процессор в гораздо практичный режим андервольтинга.

Материнская плата

Ryzen 5 7500F неплохо разгоняется, да и возможность в будущем сменить его на подешевевшие процессоры AM5 с восемью ядрами или игровые X3D, с большим объемом кэша третьего уровня заставляет приглядеться к качественным материнским платам при сборке этого ПК. Ведь экономия в три-четыре тысячи рублей сегодня не позволит сделать выгодный апгрейд через три-пять лет, да и разгонный потенциал процессора на плате со слабой системой питания не реализуешь. Поэтому я бы взял плату MSI PRO B650M-A WIFI, которая легко справится и с восьмиядерными процессорами в будущем.

Оперативная память

С оперативной памятью для Ryzen 5 7500F все просто, этому процессору вполне достаточно модулей с частотой 6400 МГц, а для моих задач с лихвой хватит объема в 32 ГБ. А еще я не собираюсь заниматься тонкой настройкой ОЗУ, в это утомительное занятие я наигрался еще на Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 5600X — тратить несколько часов и перезагружать ПК по 20 раз, чтобы получить крошечный выхлоп производительности не очень интересно. Поэтому я выберу быстрые модули с низкими таймингами — G.skill Ripjaws S5, частота у них составляет 6400 МГц, а тайминги — 32-39-39-102. Как говориться, "поставил и забыл", а еще эта ОЗУ одна из самых надежных на рынке сегодня.

Видеокарта

В игровой сборке подобного уровня выбор видеокарты становится предсказуемым — это будет GeForce RTX 4060, хотя ее 8 ГБ VRAM вряд ли продержатся несколько лет, такого объема не хватает в некоторых играх в разрешении 1920x1080 пикселей уже сегодня. Главный конкурент, видеокарта AMD Radeon RX 7600, стоит ненамного дешевле, при этом показывая худшие результаты в играх с "лучами" и не имея поддержки апскейлера DLSS. А наличие DLSS для видеокарт такого уровня очень важно, они уже не тянут многие новые игры на высоких настройках и DLSS в режиме "качество" с компромиссными настройками графики позволяет получить красивую картинку и FPS в районе 60-ти.

То, какую картинку дает апскейлер от AMD — FidelityFX Super Resolution (FSR) третьей версии, доступной на Radeon RX 7600, мне не нравится, а это значит, что отпадает и такая видеокарта, как Radeon RX 7600 XT, с объемом видеопамяти в 16 ГБ. Ну а варианты видеокарт с большим объемом видеопамяти и достаточно мощным чипом, такие, как GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и Radeon RX 7700 XT, слишком дороги и избыточны для моего основного набора игр. Поэтому единственная подходящая модель, это GeForce RTX 4060, и именно ее я и возьму, в недорогом исполнении от ASUS.

SSD-накопитель

Я, как и многие другие геймеры, не замечаю разницы при использовании M.2 и SATA SSD, если, конечно, используются качественные накопители, а не дешевые, который просаживают скорость записи до уровня USB-флешек. Поэтому гнаться за сверхскоростями я не буду, а объема SSD в 1 ТБ вполне хватит, ведь объемные пользовательские файлы будут лежать на HDD. Сегодня у меня под игры и систему установлены два SSD объемом по 1 ТБ и даже с кучей установленных игр они стоят полупустые. Поэтому мой выбор — надежный и долговечный SSD Netac NV5000 (NT01NV5000-1T0-E4X) объемом 1 ТБ, который, к тому же, имеет неплохой радиатор.

Жесткий диск

Выбирая жесткий диск, нужно стараться добиться оптимального сочетания цены и объема, и модели на один и даже два терабайта будут обладать слишком невыгодной стоимостью одного гигабайта. Да и для моих файлов их будет недостаточно, поэтому надо смотреть в сторону жестких дисков объемом 3 ТБ. Еще один критерий выбора HDD — технология записи CMR (Conventional Magnetic Recording), которая в отличие от массовой сегодня SMR или "черепичной" записью, дает высокие скорости работы HDD без пауз и фризов. Поэтому мне идеально подойдет Western Digital WD Purple 3 ТБ, предназначенный для систем видеозаписи.

Блок питания

А вот на блоке питания я экономить не буду, ведь в будущем в этот ПК наверняка будет установлена более мощная видеокарта, а они сегодня становятся все прожорливее и прожорливее. Да и без запаса по мощности любой БП станет выделяться в тихом ПК шумом своего вентилятора, поэтому даже в этой сборке с максимальным энергопотреблением менее 300 ватт я буду смотреть в сторону БП мощностью 600 ватт и даже более. И возьму Chieftec Core BBS-700S, надежную модель мощностью 700 ватт, с сертификатом энергоэффективности 80 PLUS Gold. Конечно, это модель не самая новая, и не имеет разъема питания 12VHPWR, но в ближайшее время он мне не понадобится, и я не удивлюсь, если на серии видеокарт GeForce RTX 6000 Nvidia откажется от этого крайне неудачного разъема питания.

Корпус

Как оказалось, найти сегодня корпус без прозрачной боковой крышки и подсветки — большая проблема. Это будет или совсем дешевая модель с толщиной металла почти как у фольги от шоколадки, или слишком дорогие корпуса с ценой от 8000 рублей, а отдавать столько денег я морально не готов. Поэтому я сразу обратил внимание на корпус Powercase Mistra Micro Z2B SI. Это бюджетная модель со строгим дизайном и довольно компактными размерами. Компактными настолько, что комплектующие из этой сборки влезут почти впритык, даже посадочное место под накопители 3.5" в этом корпусе всего одно.

Но, намучившись с тяжеленным и большим корпусом Fractal Design Define R4 хочется компактности и легкого веса, а не неприподъемного "сейфа" весом 30 кг на столе. А еще Powercase Mistra Micro Z2B SI может похвастаться отличной продувкой, причем передние вентиляторы будут дуть прямо на видеокарту, заметно снижая ее температуры в простое, с задействованной функцией Fan Stop.

Итоги

Складывая товары в корзину на Яндекс Маркете, по ощущениям мне казалось, что этот ПК обойдется примерно в 80000 рублей, однако финальный подсчет дал цену в 101739 рублей с картой Пэй, и в 108498 рублей без нее. Сумма немаленькая, но и сэкономить особо не получится. Да, можно взять материнскую плату подешевле, блок питания попроще или ОЗУ с более низкой частотой, но, скорее всего, потом об этой экономии придется пожалеть.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Критика этой сборки в комментариях приветствуется, а особенно — модели корпуса и материнской платы. Но не забывайте, что цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. И позвольте предложить вам прочесть вам парочку моих новых блогов:

