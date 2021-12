Игроков ждут 5 десятидневных событий и "королевская битва"

Под Новый Год разработчики популярной Action-RPG Path of Exile решили порадовать игроков серией краткосрочных событий с наградами в виде микротранзакций. Часть призов при выполнении определенных условий гарантируется, часть же будет разыграна между выполнившими челленджи игроками. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте Path of Exile.



3 декабря стартовал десятидневный эвент "Бесконечный Спуск", в котором из всего игрового контента доступна только шахта, а игрокам выдается стартовый набор снаряжения. После Спуска любителей гринда ожидают классовое состязание от Zizaran и "Нескончаемая Кража" - в ней предстоит выполнять контракты и открывать чертежи. Четвертое событие - "Вторжение Атласа", более всего похожее на полноценную лигу, но с пятью боссами с высокоуровневых карт в каждой области. Пятое - десятидневная мини-лига "Повсеместный Делириум" с окутанными случайного уровня туманом локациями и картами. И, наконец, шестое - три дня уникальной "Королевской битвы" в стиле Path of Exile.



Дополнительно игроки смогут получить награды за просмотр любых трансляций PoE на Twitch в первый день каждого события - в сумме для этого потребуется по 2 часа просмотра для каждой микротранзакции. Для получения призов необходимо привязать аккаунт PoE к аккаунту Twitch.