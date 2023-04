За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Call of Duty: Modern Warfare 2 продолжает развиваться (ну, так как минимум говорят разработчики). Недавно стартовал второй сезон с японской тематикой (моей любимой кстати). И, я решил вернуться в игру и посмотреть, что же поменялось за один сезон. Делает ли что-то студия Infinity Ward, какие проблемы исчезли, а какие остались. Недавно вышел апдейт 02 Reloaded, и уже готовят игру к третьему сезону. В первом сезоне это было довольно приятное обновление, которое внесло в игру разнообразия. Правда, ошибки не были исправлены, поэтому от игры я успешно отошел и забыл на несколько месяцев. Сейчас вот решил вернуться и посмотреть, что там случилось с игрой, а в особенности с Warzone 2, ведь вышла новая карта для королевской битвы Ashika Island (опять-таки с японской тематикой и ускоренной игрой с возрождениями, самое-то для моего скилла, которого нет). С наступлением нового сезона я заново пережил те же чувства, которые я испытывал от игры 2019 года - и это, плохо, а не хорошо, поскольку шутер повторяет путь прошлой игры, а не вводит кардинально новые технологии. Я продолжаю ожидать большего от Call of Duty, поскольку разработчики определенно могут сделать больше со своим бюджетом.

Сейчас Warzone 2 - это как, ремастер условного тетриса. Вроде бы новая игра, но по всем фактам очень устаревшая, только требует теперь большей мощности от вашего компьютера и соответственно новых вложений, которые вам абсолютно не нужны. Хотя, перезагрузка считай и является этаким ремастером, с измененным сюжетом. Хотя, к сюжету у меня нет никаких претензий, он здесь очень даже ничего, и некоторые моменты трогают за душу. По сути в том, что игра не получает много хороших технологий нет ничего плохого, ибо мы всегда знаем, что новая обертка будет работать хорошо и стабильно, и даже на слабых ПК. И про слабые ПК это не шутка, самая новая Warzone 2 прекрасно работает на карте уровня 1050 и наверняка 970. Ну как, под прекрасно я имею в виду стабильные 60 FPS в битвах на мониторе Full HD. По сути ожидать большего от этих карт и не стоит, и даже средние настройки не обязаны работать стабильно на таком ПК. Так вот, к чему я веду, все это ставит под сомнение необходимость тратить большую сумму на очередную новую обертку для старого шутера.

По сути, все что меняется в Call of Duty за десятилетия — это режимы и камуфляжи. Да даже камуфляжи остаются стандартными, появляются только новые донатные скины, которые зачастую бывают еще и дизбалансными в темноте или на определенном участке карты. Люди во втором сезоне даже бегают с теми скинами, которые были пофикшены, потому что их имбовость осталась и сегодня. Не такая сильная, но в темноте тот же скин La видно очень плохо и по сей день. А его вроде меняли раза четыре — это разве нормально? Видно, что создатели просто заработали кучу денег на создании "имб", которые впоследствии меняются и становятся никому не нужными. Правда, сейчас они все равно лучше стандартных скинов, которые доступны игрокам без доната. Вот этим мы занимаемся десятилетие — фармим камуфляжи, играем в различные режимы 24/7 и покупаем новые скины. Изредка мы проходим ивенты и привыкаем к новой стрельбе/динамике, которая становится более приятной с каждым сезоном. Да, во втором сезоне динамика стала более приятной. Игра стала динамичнее. Крыски теперь могут сделать меньше грязных дел, правда трюков с подкатами не вернули. Это приятное изменение, которое возвращает нас к игре 2019 года. Буквально разработчики провели эксперимент, попробовав, пойти к реализму — не получилось, и они начали постепенно возвращать то, что людям нравилось в прошлой игре. Зачем было тогда что-то менять или менять игру, если изменений мало — вопрос.

Было бы нечестно говорить, что Call of Duty не изменилась за десятилетие — рейды, кооперативные режимы, революционный Battle Royale и даже DMZ копия Escape from Tarkov с открытым миром и лутом — все это, несомненно разбавляет геймплей игры и радует по сей день. Даже я на релизе очень радовался появлению DMZ - правда, поиграв там несколько дней, я устал. По факту режим ничего особого из себя не представляет, и даже разочаровывает, ибо нет цели, которую нужно выполнить. В том же Таркове нужно зарабатывать средства и потихоньку развивать персонажа - а тут, нужно просто победить босса и украсть самое лучшее снаряжение, и потом режим переходит в сражение с ботами и игроками. Как только вы копнете глубже и начнете играть во все это, вы обнаружите, что все эти экспериментальные режимы — просто мелкое изменение стандартного геймплея Call of Duty.

В целом сами создатели не заинтересованы в разработке новых режимов. Им легче адаптировать стандартный геймплей и разрекламировать его как что-то новое и революционное. Это приносит больше денег и уносит меньше времени — определенно это то, что ищет Activision, по крайней мере пока она не попала в руки Microsoft, сделка с которой будет завершена успешно ближе к лету текущего года (окончательное решение ЕС было перенесено на июль, так что ждем, а там и новые подробности появятся, которые раскроют всю интересную информацию про будущее проекта). Создатели буквально остановились на одном геймплее и пытаются заставить его нормально работать в других условиях — меняя урон, динамику и так далее.

В этом сезоне появилась новая механика в королевской битве — рюкзак. Вначале система вызвала много споров в сообществе, ибо система значительно замедляла луттинг из-за интерфейса. При этом система дает больше свободы игрокам, ибо можно проще выбирать необходимую экипировку для битвы. В целом, эту систему уже приняли, и разработали схемы, каким образом можно быстро лутаться в битвах, чтобы не терять драгоценные секунды.

Боль...

Новая система лута тоже является перенесенной из первой части Warzone. Теперь предметы выпадают на землю, и все. Удобнее ли это? Сомневаюсь, мне больше нравилась система из первого сезона, когда надо было лутаться через громоздкий интерфейс. Не знаю, мне нравится выбирать все что мне нужно, а остальное скрыть, чтобы не видеть в будущем. Правда, прошлая система сильно замедляла игру, в особенности киберспортсменам, которые теперь лутают все ящики из здания за несколько секунд. В этом смысле прошлая система значительно лучше, ибо новая динамика начинает раздражать своей скоростью. Да и для такой серьезной военной игры, коей является Warzone разбросанное оружие на полу выглядит плохо. Мы все таки зашли в реалистичную военную игру, а не в детскую королевскую битву типа Fortnite - там пусть хоть с неба оружие падает, а здесь будьте добры двигайтесь в сторону реализма и умело смешивайте это с динамикой Call of Duty. Лично я критиковал игру в первом сезоне за ТТК и движение персонажа, а не за луттинг. А, ну и конечно за интерфейс, который никоим образом не поменялся и остался таким же плохим, как и раньше.

Если вы помните, то в первом сезоне создатели попытались заставить нас изучать обширную территорию Аль-Мазры. Лут должен был иметь значение - а мы, собирать оружие постепенно превращая его в мощное орудие для убийства. Системы были заточены на то, чтобы уменьшить частоту получения игроками идеально настроенного имбового вооружения и снаряжения.

Отличное вооружение можно было получить у боссов. Правда, в тех сражениях нужно было победить ботов и других игроков на стандартных стволах, что требовало везения и скилла — приходилось выбирать: либо ты идешь на риск и получаешь все самое лучшее, либо потихоньку собираешь себе что-то, что будет вести себя неплохо в битве, но будет не тем, что ты желаешь.

Кроме того, была возможность просто купить основное оружие — не весь комплект снаряжения, а просто оружие на любой станции, коих было много раскидано по всей карте. При покупке вы получали стандартное вооружение, но то — которое вы любите. Это стоило больших денег и вам также приходилось искать хорошие модули на ствол. В этих магазинах даже ограничивали боеприпасы и гранаты — вам приходилось закупаться на различных станциях или искать лут по карте, обходя битвы стороной без должной подготовки. Все это подталкивало нас к тому, чтобы мы либо рисковали, либо тихо и медленно искали необходимое снаряжение. И, соответственно собирали всегда новый ствол, а не использовали имбу сезона изо дня в день. Самое печальное, что система показала себя плохо: людям не понравилось собирать стволы половину игры без битв. Да, вам приходилось собирать оружие и остальное снаряжение до конца матча и только потом сражаться за топ-10. А мы все таки играем в шутер, а не в симулятор луттинга. Я не знаю, почему система получилась такой медленной, но ее нужно было менять. В остальном задумка была отличной, ведь везла нас прямиком к реализму. По идее разработчики должны были предоставить нам выбор: исследовать карту либо идти сразу в бой, как в PUBG.

Но, второй сезон ничего не развивает в плане этих систем, а вместо этого все кардинально меняет: разработчики решают вернуть все то, что любили игроки в первой Warzone. Никакого реализма тут, конечно не будет. Цель основной игры — это снова убивать и успеть собрать лучшее снаряжение из меты сезона. Не успел — проиграл. Про исследования карты, сражения с боссами и сбор модулей для стандартного ствола все буквально забыли, потому что это проигрышный вариант, который больше подходит для тех, кто хочет провести эксперимент, то бишь для блогеров по Warzone. Стандартная игра в Warzone 2 теперь выглядит так: упал на топовую локацию — собираешь деньги — покупаешь снаряжение — идешь брать топ. Это предсказуемая битва, которая не приносит новых эмоций, как и было в Warzone. Ты просто сражаешься из раза в раз со стандартным оружием. Со временем это банально надоедает. А если ты пожелаешь поменять вооружение на другое — то, будь добр искать новую мету, которая сможет сражаться с основной метой. Если вы не дай бог захотели взять стандартное оружие без модулей — вы, скорее всего, будете страдать все время, пока не вернетесь к стандартной мете сезона. Все так и было в первой части, когда вам буквально приходилось играть с одним и тем же оружием, и ждать, пока создатели сами не решатся поменять мету. Это печально, ведь в том же PUBG можно менять оружие хоть каждую битву. Если у вас есть навыки — вы, сможете выиграть с любым вооружением, ибо там решает тактика, а тут ствол из меты. Старая система эту проблему частично решала, ибо игрокам приходилось искать оружие либо рисковать всем - а теперь, вы не рискуете и собираете мету за минут 5. Это плохо. Очень плохо. Мне не нравится в этом плане второй сезон. Может быть, динамики это действительно добавило — но вот эмоции от уникальных битв определенно убавило. Игра стала такой, что ты просто собираешь мету и стреляешься с такими же игроками

Веселит тот факт, что эти изменения, которые, по моему мнению, были неплохими и могли сделать из Warzone 2 хорошую реалистичную игру просуществовали всего несколько месяцев. А потом все, нам надоело проводить эксперимент, пожалуй мы вернем все как было и не будем ничего менять, потому что донаты идут, и силы тратить совершенно не желаем.

Появилась новая карта под названием Ashika Island - с японской тематикой и сакурами, все как я люблю. Но, это же переработанная маленькая локация с первой Warzone, которая называлась "Возрождение". Здесь кстати, ее называют "Возвращение". Здесь битвы идут динамичнее и имеются возрождения до последней зоны — правда, все это просто рескин старой локации. Да, он неплохой, но не привносит в игру чего-то кардинально нового. Также, игроки жалуются на то, что на этой карте много ботов — по всей видимости, это происходит из-за маленького онлайна. А после того, как разработчики решили добавить ботов на такую маленькую карту, онлайн упал еще ниже. В общем такой вот замкнутый круг получается, который постепенно просто убивает локацию и закапывает ее глубже в землю.

К дизайну у меня претензий нет. Мне все понравилось. Есть и классный японский замок по центру, и туннели с достойным лутом, и места где можно быстро забраться на высоту, и даже центр с рынком, где перестрелки еще интереснее. Правда опять-таки мы просили чего-то нового, а не перекраску старого из первой Warzone. С этой задачей прекрасно справлялась и первая игра. Зачем нужно было тогда переводить игроков во вторую часть, если вы делаете из нее буквально ту же самую Warzone - забираете дополнительные деньги с игроков и их время, чтобы они наиграли в вашу игру больше часов? Похвальный маркетинговый ход - с этим даже не поспоришь, создатели умеют забирать время у игроков.

Разработчики добавили возможность плавать и выпрыгивать из машин, но Infinity Ward и Raven нужно было найти способы, как развивать этот функционал дальше. Вместо этого, создатели просто забыли про эти функции и занялись тем, что не так важно сообществу — скины, режимы и боты для перерисованной локации из первой Warzone. То чувство, когда вас обманывают, а вы несете им очередной мешочек с деньгами. И так на протяжении десятилетия.

Тот же DMZ. Разработчики слишком сильно его поменяли по сравнению с Tarkov. Всего-то нужно было упростить геймплей таркова. А вместо этого разработчики оставили лишь задумку — луттинг. Все остальное это типичная Call of Duty. Да даже сам луттинг не имеет смысла в этом режиме, ибо забрав ценные предметы они конвертируются в опыт. Стимула продолжать играть в DMZ на протяжении месяцев просто нет. Видимо, создатели настолько устали делать что-то новое каждый год, что просто рескинят старое. Чтобы решить данную проблему, нужно в срочном порядке отказаться от ежегодных релизов. Правда инсайдеры уже заявляют, что в 2023 году нас ждет полноценная Call of Duty, а не дополнение к Modern Warfare 2. Это, сильно пугает меня. Я не ожидаю в таком случае увидеть чего-то сверхнового. Вероятнее всего геймплей будет сильно похож на Modern Warfare 2 - но, нас вновь заставят нести деньги. Плати, плати и еще раз плати, чтобы быть стильным на протяжении года. А потом будь добр терпи обнуление всего аккаунта, привыкай к новой динамике, которая станет прежней спустя год, и занеси еще несколько чемоданчиков с деньгами. И не забывай про игру в Battle Royale - занеси и туда деньги, это важно.

Положительные моменты второго сезона:

Отмечу оптимизацию и технические моменты: во втором сезоне игра стала работать стабильнее, чем раньше. Определенно это не может не радовать. Теперь, у меня наконец-то игра стабильно запускается через Steam без вылетов и черных экранов. Моя видеокарта не сгорает, и в игре не появляются радужные солдатики. На бетке и на релизе же, игра не хотела запускаться через Steam - без ошибок она просто вылетала. Других банил античит после запуска игры, а еще у других был черный экран после запуска. Короче в техническом плане проект на релизе был ужасен. С релизом 01 Reloaded некоторые проблемы ушли. А с релизом второго сезона все стало еще лучше. Если использовать игру как бенчмарк — то игра изменилась в хорошую сторону. Как минимум мне не нужно больше страдать, чтобы запустить и поиграть в Warzone 2. Отмечу, что с той же Warzone 1 таких проблем не было — уже на релизе королевская битва работала стабильно. Вероятнее всего, это связано с лаунчером Battle.net, который работал стабильно и с Modern Warfare 2. Видимо, разработчики допустили ошибку при возвращении в Steam.

При этом локации стали более сбалансированными. Те же доки и Himmelmatt Expo со снежком выглядят неплохо, хотя и имеются недоработки, которые позволяют профессиональным любителям играть в крысу выигрывать. С момента релиза 01 Reloaded была проделана некоторая работа, и мы получили улучшенный дизайн карт. Правда, этого мало. Было бы неплохо, если бы создатели переработали часть карт на новый лад, исправив дизбалансные места в них.

Тематика сезона — Япония. Сам боевой пропуск остался приятным, не появляются бредовые скины типа Fortnite. Нет каких-то ярких попугайчиков и бананчиков, шутер остается военным шутером с солдатами. Нет чувства того, что ты играешь в детский бред для выкачки денег. Игра ощущается как динамичный военный шутер, и скины здесь лишь серьезные. Как минимум, вернувшись в игру я не заметил каких-то откровенно плохих скинов. Зачастую это темные военные серьезные скины. Лишь изредка можно заметить что-то похожее на аниме, но оно было всегда в серии Call of Duty и не портило общее впечатление. Даже я его брал, так что да... Весь новый сезон мне понравился. На карте Аль-Мазра даже была радуга в честь Дня Святого Валентина. Это было очень красиво и ощущалось по-новому. А если ты ловишь глюк связанный с видеокартой, который превращает всю карту в радужный парк — вообще красота. Жалко, нет таких переливающихся скинов и настроек. Я бы их для настроения включил. Кстати включить их довольно просто — значит нагреваете в душном корпусе свою видеокарту, желательно БУ, и все будет. Ну, если конечно она не отвалится быстрее чем, произойдет соответсвующий глюк в игре.

Негативные моменты второго сезона:

ТТК осталось таким же плохим. Вместо того чтобы вернуться к идеалу MW2019, разработчики продолжают экспериментировать. При этом они отказываются от функционала, который наоборот выглядит лучше, чем в первой части. Это довольно странно, ибо если отказываться от нововведений — то полностью. Или, это другое? Видимо другое. Разработчики умеют портить все, над чем работают. В прошлом я так говорил про ТТК, а теперь говорю про все те системы, которые были хороши. Правда говорят, начинаешь ценить что-либо только тогда, когда это потеряешь и тебе дадут что-то похуже. Теперь мы будем долго ностальгировать по старому функционалу, но его не вернут. Я не верю в то, что создатели из Infinity Ward захотят вновь экспериментировать и идти на войну с сообществом, ибо оно уже привыкло к тому, как идет игра в такой динамике. И ТТК, вероятно, никто менять не собирается. Динамика повысилась, а убийства все такие же быстрые, как и были. Не отрицаю, что я слабый игрок если сравнивать с большинством пользователей. Но, думаю большинство согласится, что играть легче тем, кто привык особо не рисковать, а любит укрыться и тихонько ждать своего врага в укромном месте.

Искусственный интеллект также не меняется. Как и раньше хватит буквально пары слов, чтобы описать его ум. Разработчики уверяли, что проделали большую работу и продолжают улучшать искусственный интеллект — но, в том же DMZ я этого не вижу. Если за игроков играет бот — это легко понять. Боты ничего не могут противопоставить нам, и они буквально представляют угрозу лишь новичкам, которые боятся пуль в игре. По ощущениям, боты даже стали хуже, чем в прошлых играх. Видимо мозг желает вернуться в старый шутер, потому что раньше было лучше. В итоге мы имеем то, что делать в режимах с ИИ нечего — это наземная война, DMZ и стронгхолды в королевской битве. Разве что бесплатный лут можно оттуда достать. Ну, или потренироваться перед нормальным матчем, если вы долго отсутствовали в игре. Как и полагается любому боту он выполняет свою основную функцию — привлекает новичков и дает им возможность получить удовольствие и потренироваться: "я убил бота, я сильный". В остальном никаких изменений я не заметил. Думаю, даже третий сезон не привнесет серьезных изменений в систему, которая стабильно работает уже полгода. Создатели скорее займутся искусственным интеллектом, нежели будут исправлять свои ошибки связанные с технической частью. В целом, они действительно работают над интерфейсом. Правда, очень медленно.

Создатели говорили, что переработали интерфейс главного меню. Но, оно осталось таким же непривлекательным, как и раньше. То чувство, когда тебе нужно потратить около минуты, чтобы найти необходимую настройку. Вчера мне нужно было найти телеметрию в игре, и спустя несколько месяцев отсутствия в шутере это было действительно сложно. В конце концов мне пришлось загуглить, и только тогда по инструкции я нашел настройку. Зачастую, мне также было сложновато найти нужный мне режим. Все так запутанно и громоздко, что противно. Единственное, где интерфейс выглядит хорошо — это, кнопка выхода. В битвах интерфейс также остался плохим и огромным. Глазам на него смотреть неприятно. Убрав несколько функций, эти люди не исправили главную проблему. При этом те же фанаты на Reddit уже даже концепт главного меню придумали, и он выглядит лучше того, что предлагают создатели. Почему бы не взять такой концепт за основу для обновления? Тем более все это бесплатно, и заберет меньше сил... Видимо, очередной дизбалансный скин важнее изменений, которые необходимы сообществу.

Скриншот не мой, ибо игра начала вновь вылетать. Но, меню выглядит именно так... Удобно?

Вывод:

Разработчики из Infinity Ward ложили на сообщество и продолжают действовать в интересах заработать как можно больше денег. Одной новой тематикой сезона не обойдешься. Рескином старой карты тоже не обойдешься. А если ты начинаешь ухудшать другие системы, к которым привыкло сообщество — то, ты действительно забываешь про игроков. А разработчики все это время только и занимаются тем, что мешают игрокам нормально развиваться в шутере. Ты только выучил, как правильно играть? Ну, так, учись снова. Ведь в новом сезоне тебя ждет новая динамика, новые системы и отказ от того, что возможно в будущем имело бы больший успех.

На создателей то ли давят со стороны, то ли они забыли, что делают НОВУЮ игру. Что выбрать из этих двух пунктов — решать только вам. Но, мне кажется, что ожидать чего-то большего в этом году от команды не стоит. Вероятно, появятся новые режимы, которые временно привлекут внимание к шутеру. Скорее всего, выйдет еще один боевой пропуск с добротными наградами. Пройдет еще несколько ивентов, которые порадуют глаз. Возможно, будет добавлен еще один эпизод рейда, который продолжит интересную историю отряда 141. Но в остальном значительных изменений в геймплее не будет. Разработчики уже не будут экспериментировать дальше с этой игрой, ибо первый эксперимент провалился из-за плохой реализации на релизе. Возможно, если бы разработчики активнее работали, не отказывались от своих идей, вложили больше денег и слушали сообщество — все бы получилось. А пока что, колда будет типичной колдой. Подождем, пока создатели откажутся от ежегодного релиза и будем говорить о будущем уже тогда. А пока ждем релиза Call of Duty 2023 - полноценного шутера по словам инсайдеров, который будет содержать в себе сюжетную линию и будет связан с Modern Warfare. Вероятно, новый шутер не порадует нас крупными изменениями: мы будем опять играть в типичную колду, с похожим на MW2 ТТК, динамикой и системами. Банально за год маленькая команда не успеет сделать что-то уникальное, это понятно каждому. Я, жду чего-то нового от создателей Black Ops, но это, вероятно, произойдет ближе к 2025-2026 году.

Также имеются надежды, что Microsoft исправит Бобби Котика и направит компанию на путь истинный. Может быть, Microsoft сможет направить Activision на путь добра и прислушивания к сообществу — кто знает. Правда по серии Forza Horizon так не скажешь, она стала наоборот хуже и тупо стагнирует после покупки студии компанией Microsoft. Зря продались, зря! Не даром оттуда ушли важные люди, директора и основали свою студию Maverick Games. Теперь они смогут свободно разработать новую AAA-игру, не ограничиваясь в гонках. И, я верю в них, но не в Microsoft.

И отмечу, что я все также считаю, что игра 2019 года на голову выше второй части. И дизайн мне нравится больше, и карты, и операторы и многое другое. Решение сделать игру более реалистичной и отменить всяческие трюки со скольжением — минус. И вообще MW2 периодически тупит, чего не было раньше. Может быть, мозг просто забыл все ошибки прошлой части — но да будет так, все равно ее не вернешь. Имеется ощущение, что Activision просто выдавливает из разработчиков новый контент. Просто сделайте уже хоть что-нибудь, чтобы это можно было отдать игрокам! И! Про скины не забудьте за 10 долларов! Забыли?! Отменяйте обнову, выпускаем новую часть. Даже Cold War оказался лучше.... Как бы это странно ни звучало. Как видите впечатления от второго сезона у меня смешанные, но в основном негативные. Отказаться от шутера мне не составит труда. Я лучше, поищу что-нибудь от инди-разработчиков.