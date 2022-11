За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





Некогда популярная гоночная игра Project Cars, была официально "убита" благодаря руководству Electronic Arts, они посчитали, что смысла развивать франшизу дальше нет, и просто закрыли студию, сотрудники разошлись по другим внутренним студиям, работать над Need for Speed, Battlefield и так далее. Я бы назвал это повторной ошибкой EA, все же помнят Need for Speed: Shift, вторую часть, и отмененный триквел? Если нет, то напомню, что несмотря на то, что фанаты любили, и даже критики хорошо оценили вторую часть, из-за довольно скромных продаж и мстительности компания просто заморозила Shift 3, а студия-разработчик Slighty Mad Studios по контракту не могла нормально работать. История повторяется, вновь третья часть, вновь гоночный сим, вновь Slighty Mad и EA, но только окончательна смерть студии.

История Project Cars:

Первая часть гоночного симулятора вышла в мае 2015 года, и сумела получить неплохие оценки от критиков: На сайте Metacritic средняя оценка составляет 83 из 100 баллов. Игра смогла преодолеть отметку в миллион проданных копий, что для маленькой независимой студии и первого серьезного автосима в их истории — довольно неплохо. В чартах Великобритании проект лидировал несколько недель, ранее ни один из известных автосимов не мог похвастаться такой статистикой. Было очевидно — игра успешна, нужно делать вторую часть.

Project Cars 2 вышла в сентябре 2017 года, и на этот момент Slightly Mad Studios все еще была независимой студией, компания воспользовалась услугами издателя Bandai Namco Entertainment. Проект также получил неплохие оценки от критиков, обратимся к тому же Metacritic: 84 из 100 баллов, что даже немного больше, чем у первой части, на единицу.

У Project Cars 2 было много плюсов, но и оставались существенные минусы, за одно прохождение гонки можно было увидеть множество недочетов. В целом разработчики проделали огромную работу, игроки имели право тюнинговать автомобили, а количество трасс и автомобилей перевалило за отметку в сотню.

Игра неплохо продалась, игра достигла 2-го места в чартах продаж Великобритании, уступив Destiny 2. В Австралии и Новой Зеландии она заняла 3 место, а в Японии - 6. За первые 9 месяцев было продано около 265 тысяч копий. Разработчики также использовали сервис World of Mass Development для финансирования проекта (аналог Kickstarter кампании).

И вот, мы подошли к последней игре в серии Project Cars 3 - последняя игра от студии Slightly Mad Studios. Игра вышла в 2020 году и была плохо воспринята фанатами, за нестандартные решения создатели поплатились всем, что у них было — серией, студией, и историей. На Metacritic игре поставили оценку в 68 из 100 баллов, что по сравнению с прошлыми играми — буквально провал. Игра кардинально отличалась от предшественниц, гонки стали короче и легче, тяжести как для автосима не хватало. Игра не ощущается как продолжение второй части, скорее китайская копия. Это уже был не автосимулятор, а аркадная гонка.

Неполноценность третьей части не помогла продажам, удалось продать копий на 86% меньше, чем для второй части.

Покупка студии компанией EA:

Студия Slightly Mad Studios была независимой до 2019 года, то есть первые две игры были выпущены лично от студии. Codemasters в ноябре 2019 года примерно за 30 миллионов долларов США приобрела студию, получив права на Project CARS и еще не анонсированную игру.

А вот февраль 2021 года стал неожиданным поворотом для студии - Codemasters продается Electronic Arts, из-за чего Slightly Mad Studios стала зависимой от Electronic Arts (а там история такая себе, смотрите Shift и Shift 2). За 2021 год студия выпустила два мобильных проекта — оба провальные, продажи были закрыты в том же году, генеральный директор также покинул студию в ноябре 2021. И вот ноябрь 2022 - закрытие Project Cars и студии, сотрудники переходят работать над другими проектами.

Почему Project Cars и студия была закрыта:

И вот мы подошли к самому главному, причине закрытия проекта и студии. Предлагаю вам немного подумать, и потом сравнить причины, приведенные в этой статье.

Первым делом, проблема заключается в доходе с Project Cars 3. Electronic Arts ненавидит проекты, которые не приносят большие деньги (не относится к франшизам по типу Battlefield или Need for Speed). Официально компания заявила, что Project Cars не вписывается в планы компании и вряд-ли станет успешной. Если бы, третья часть автосима стала популярной, а разработчики не допустили большое количество проблем, то, скорее всего, четвертая часть вышла бы.

Также репутация франшизы Project Cars была уничтожена после релиза двух мобильных проектов, которые закрылись спустя несколько месяцев после релиза. Название Project Cars стало ассоциироваться с чем то плохим, провальным, и ужасным.

Также у Electronic Arts имеются проблемы с ресурсами, и на всяческие эксперименты денег просто не хватает - компания отбирает самые сочные проекты, из которых можно доить много денег на протяжении долгих лет, как FIFA или Battlefield. Project Cars в такую тактику совершенно не вписывается. Также Project Cars сложно поставить в категорию "игр-сервисов", а это то, чего так желают в Electronic Arts. Ту же Need for Speed можно доить с помощью дополнений, косметики, персонажей, турниров и так далее.

Ну и последняя весомая причина — невозможность развивать киберспорт и дорогие лицензии на трассы и автомобили, если третью часть еще можно было разрабатывать по старым документам, то ради четвертой пришлось бы продлить лицензию, что с ресурсами компании просто не посильно. В пример могу привести FIFA 23 - компания отказалась продлить лицензию с FIFA и просто переименует проект в EA Sports FC, а это между прочим игра, которая приносит баснословные деньги годами. Что говорить про Project Cars... Только Press F to pay respect.