Vincent_Van_Punchman
Астрономы впервые нашли сухой лед в планетарной туманности
Долгое время считалось, что планетарные туманности слишком агрессивны для формирования сложных соединений

Планетарная туманность NGC 6302, известная как туманность «Бабочка», представляет собой одну из самых экстремальных сред в нашей Галактике. Это остатки умирающей звезды, которая сбросила свои внешние оболочки, оголив сверхгорячее ядро с температурой поверхности около 200 000 Кельвинов. Мощнейшее ультрафиолетовое излучение этого объекта должно мгновенно разрушать любые сложные молекулы, находящиеся в его окрестностях.

Однако недавние наблюдения с помощью космического телескопа James Webb (JWST) показали, что реальность значительно сложнее теоретических моделей. Команда исследователей обнаружила в составе плотного пылевого тора, окружающего центральную звезду туманности, лед из углекислого газа (CO₂). Это открытие стало первым случаем фиксации подобного вещества в планетарной туманности.

Может быть интересно

“NGC 6302" by Hubble ESA, CC BY 2.0

Наличие льда в таких условиях является аномалией. В астрофизике планетарные туманности традиционно считаются крайне агрессивными средами, где процессы фотодиссоциации (расщепления молекул под действием света) и интенсивного испарения исключают возможность существования подобных ледяных структур. Ключ к пониманию этого феномена кроется в структуре пылевого тора — кольцеобразной области, которая окружает звезду и экранирует её излучение. Согласно данным, полученным инструментом MIRI, плотность материи в этом торе чрезвычайно высока: она обеспечивает достаточный уровень поглощения ультрафиолета, чтобы создать «зону защиты».

Температура в этой области падает до 20–50 Кельвинов. Такие условия позволяют углекислому газу конденсироваться на поверхности пылевых частиц, превращаясь в твердое состояние. Анализ показал, что соотношение газообразного CO₂ к ледяному в этой области фундаментально отличается от того, что наблюдается в молодых звездных системах, что указывает на специфические механизмы формирования вещества, характерные для поздних стадий эволюции звезд.

До настоящего момента химические модели планетарных туманностей опирались на допущение, что сложная химия на поверхностях пыли здесь невозможна. Теперь это представление требует пересмотра. Ледяные мантии на частицах пыли являются катализаторами для синтеза сложных органических молекул. Если такие структуры могут сохраняться в столь враждебной среде, это означает, что планетарные туманности могут играть гораздо более активную роль в обогащении межзвездной среды органическими соединениями, чем считалось ранее.

Это открытие делает NGC 6302 важным объектом для изучения циклов углерода и химической эволюции в космосе. Тот факт, что даже после катастрофической смерти звезды в её «осколках» сохраняются молекулярные структуры, способные участвовать в дальнейших химических реакциях, заставляет ученых переосмыслить химический потенциал эволюционировавших звездных систем. Дальнейшие исследования с использованием спектроскопии высокого разрешения помогут понять, насколько широко распространены подобные «химические убежища» и как именно они влияют на состав межзвездного пространства, из которого впоследствии рождаются новые звездные системы.

#космос #наука #астрономия #вселенная #астрофизика #туманность бабочка #jameswebb #ngc6302
Источник: arxiv.org
Популярные новости

Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
1
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
4
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
14
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
WSJ: Китайская компания ByteDance получила доступ к передовым ИИ-чипам NVIDIA B200
+
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Аналитическая компания Counterpoint Research не видит сценариев для падения цен на память
+
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
1
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1
Трейдер за секунды потерял 50 миллионов долларов на платформе Aave из-за ошибки при свопе
1
В Сети распространяются видео со спящими за рулем водителями Tesla на трассах
+
Nvidia прогнозирует миллионный рост производительности трассировки в будущих GPU
2

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
9
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
6
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
1

