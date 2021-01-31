Xiaomi Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – 64 Мп камера, быстрый процессор с NFC со скидкой 16%
Покупка телефона – довольно сложное дело. Нужно учесть все за и против, ведь с каждым годом на рынке появляется всё больше интересных предложений. Процессоры становятся мощнее, растёт количество памяти, а камеры уже давно заменили привычные мыльницы. Ещё боле впечатляющие успехи демонстрируют флагманы, радующие своих владельцев 144 герцовыми матрицами.
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К сожалению, до покупателей среднебюджетных аппаратов всё это пока не дошло, но это не значит, что выбрать не из чего, ведь существуют оптимальные модели, предлагающие мощный процессор, современную камеру и большой яркий дисплей. Всё это абсолютно лишено компромиссов, а главное: доступно почти любому.
Одним из наиболее оптимальных смартфонов уже долгое время остаётся Redmi Note 8 Pro. Совсем недавно его цена у официального ритейлера Xiaomi в РФ упала на 16%. Это 3000 рублей, которые каждый может сэкономить. Неясно, сколько продлится новое предложение на сайте Mi-shop, а значит многие наши читатели могут просто не успеть получить скидку. В этом случае мы предлагаем заглянуть в Ситилинк, где смартфон стоит 19 890 для членов клуба. Это не такая большая выгода, но всё равно дешевле официальной стоимости.
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Напомним, Redmi Note 8 Pro оснащён процессором Helio G90T от MediaTek. Он обеспечивает высокий уровень быстродействия и относится к энергоэффективным чипам. Также покупателя может заинтересовать дисплей, выполненный по стандарты IPS размером 6.53 дюйма. Внутри установлен аккумулятор на 4500 мАч с быстрым зарядом. Камера здесь 64 Мп, что порадует даже самых требовательных любителей фотографии. Есть NFC, популярные интерфейсы и все необходимые датчики.
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