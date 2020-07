Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во время создания первого Ведьмака над ним работала большая команда талантливых людей. Именно благодаря им серия стала настолько популярной, что смогла дожить до третьей части, которая стала визитной карточкой польской студии CD Projekt RED. Обстоятельства сложились так, что далеко не все, кто стоял у истоков студии, смогли в ней остаться. За это время руководство разделило её на несколько составляющих, что пошло на пользу бизнесу.

Оставшиеся за бортом специалисты объединилась в команду Cyanide, несколько дней назад анонсировавшую трейлер новой игры Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest. Сами создатели игры описывают её жанр, как приключенческое РПГ во вселенной Werewolf: The Apocalypse. Больше подробностей можно почитать под описанием к видео, либо на официальной странице в Steam. По словам разработчиков, выход новинки запланирован в 4 квартале текущего года на всех актуальных платформах.

Судя по всему, в планах у студии Cyanide создание цикла игр в популярной вселенной. На это указывает детальная проработка истории и тщательное внимание к деталям. Также о важности мира Werewolf: The Apocalypse говорили и сами представители студии. Разработчики сообщили, что вдохновлялись World of Darkness. Они уверены, что смогут выпустить достойный продукт, который покажет новый взгляд на защиту мира от сверхъестественного. В данном случае речь идёт об оборотнях.