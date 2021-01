Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Игры с открытым миром всегда были одним из самых любимых и популярных развлечений среди геймеров. Возможность исследовать безграничные просторы манила игроков ещё во времена стародавней Ultima I: The First Age of Darkness, а современные любители компьютерных игр не могут представить свою жизнь без Assassin's Creed, Witcher И GTA.

И 2021 год будет довольно богатым на новые Open World проекты в разных жанрах и сеттингах. Предлагаю вашему вниманию список из самых любопытных и многообещающих из них.

1. Far Cry 6

Долгоиграющая серия шутеров от Ubisoft готовит в этом году триумфальное возвращение к былой форме после совершенно невыразительных аддонов к пятой части и весьма посредственной Far Cry: New Dawn. В новой части игрокам предстоит возглавить восстание против диктаторского режима в банановой республике, а в качестве декораций выступит крупный город Эсперансе с большими прилегающими территориями пригородов, джунглей и побережий.

2. Dying Light 2

Первая часть Dying Light стала крайне приятным сюрпризом для всех любителей покрошить мертвечину во время зомби-апокалипсиса и превратила Techland из подающих надежды разработчиков средней руки в крупную ААА-контору с множеством фанатов.

В отношении второй части ожидания игроков взлетели до небес, ведь разработчики обещают живой и меняющийся мир, реагирующий на действия игрока и принимаемые им решения, множество фракций, с которыми можно взаимодействовать и сильную ставку на сюжет. А самое главное, что при всех перечисленных достоинствах игра всё ещё является динамичным экшеном с паркуром и зрелищной рукопашной боевой системой.





3. Horizon Forbidden West

Другой заметный сиквел 2021 года - продолжение Horizon Zero Dawn. Нам вновь придётся примерить на себя роль Элой из племени Нора и пережить ещё одно приключение в причудливом постапокалиптическом мире этой игры. На сей раз героиня отправится в путешествие на Запретный Запад, дабы найти источник таинственной красной заразы и открыть новые секреты прошлого.





4. S.T.A.L.K.E.R. 2

Прошло уже более 10 лет со времени выхода последней игры серии S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и наконец-то у фанатов появился реальный шанс вернутся в Зону отчуждения в роли одного из сталкеров. Информации по игре на данный момент довольно мало (видимо GSC учли печальный опыт предыдущих своих разработок и не спешат разбрасываться обещаниями раньше времени), да и дата релиза легко может переехать на 2022-2023 года, но веру настоящих поклонников S.T.A.L.K.E.R. такие мелочи поколебать не способны.





5. Atomic Heart

Ну и раз уж речь зашла о разработчиках с постсоветского пространства, то нельзя не упомянуть и о проекте российской студии Mundfish - гибриде шутера и RPG в сеттинге альтернативного СССР под названием Atomic Heart. Разработку данной игры сопровождали многочисленные скандалы, а различные игровые блогеры снимали разоблачения на её авторов. Многие игроки были уверены в том, что игра так никогда и не выйдет, а разработчики исчезнут с деньгами в неизвестном направлении.

Однако Mundfish продолжают регулярно отчитываться о прогрессе разработки и выпускать новые ролики с геймплеем, а пару дней назад на официальном канале Nvidia была опубликована демонстрация работы технологии RTX в игре. Как и в случае со Сталкером нам остаётся только ждать и верить.





6. Biomutant

Разработка масштабной ролевой игры про забавных меховых зверушек в мире зелёного постапокалипсиса тоже движется к своему завершению. По заверениям разработчиков нас ждёт невероятно вариативная прокачка, широкие возможности по выбору своего стиля игры, нелинейное повествование и огромный открытый для исследования мир.





7. Halo: Infinite

Авторы новой части космической эпопеи про злоключения Мастера Чифа тоже решили, что их детищу тесно в стандартных шутерных коридорах и перенесли место действия в полноценный открытый мир, расположенный на одном из колец Halo. И несмотря на то, что лавину мемов с брутом Крейгом уже не остановить, Infinite всё-равно обещает стать самой масштабной, эпичной и грандиозной частью серии и главным символом консолей Xbox в этом поколении.





8. Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Продолжение культовой ролевой игры по мотивам сеттинга Мира тьмы в последнее время испытывает некоторые проблемы производственного характера. Изначально игра должна была выйти ещё в прошлом году, но в итоге была перенесена на вторую половину 2021 года.

Остаётся лишь надеяться, что дополнительное время поможет разработчикам избежать проблем первой части Vampire The Masquerade (которая вышла в крайне неудовлетворительном состоянии) и мы получим действительно качественную вампирскую ролевую игру с элементами Immersive sim.





9. Skull & Bones

Пиратский корабельный экшен от Ubisoft долгое время находился в состоянии производственного ада и, по слухам, перезапускался уже несколько раз. Однако совсем недавно стало известно, что разработка продолжается полным ходом, а Ubisoft считает эту игру AAAA-проектом и одним из наиболее стратегически важных своих IP. Предположительная дата выхода всё ещё назначена на март 2021 года.









10. Little Devil Inside

Эта, с первого взгляда маленькая игра сулит геймерам ничуть не меньший масштаб приключений, чем в некоторых крупных блокбастерах. Студия Neostream Interactive создаёт ролевую игру на более чес сотню часов прохождения с крафтом, элементами выживания и самостоятельным исследованием мира и его правил. К этому стоит добавить невероятно стильную минималистичную графику в духе Journey и мы получим главного претендента на лучшую независимую игру 2021 года.

11. Gotham Knights

Warner Bros. продолжают усиленно эксплуатировать вселенную Бетмена. И пока авторы оригинальных игр серии Batman: Arkham разрабатывают проект про Отряд самоубийц, внутренняя студя WB Games Montreal трудится над ответвлением под названием Gotham Knights. Здесь нам предстоит примерить костюмы помощников Бетмена: Робина, Красного Колпака, Найтвинга и Бетгёрл. Игра во многом похожа на предыдущих Бетменов, но в качестве отличительной черты имеет явный прицел на кооперативное прохождение.





12. Crimson Desert

Пожалуй. самый таинственный пункт данной подборки. Изначально Crimson Desert была анонсирована разработчиками из Pearl Abyss как MMORPG со ставкой на сюжет, но буквально месяц назад с игрой произошли странные метаморфозы. С сайта игры пропали все упоминания жанра MMO, а новое описание гласило, что перед нами одиночная action/adventure с открытым миром.

Вышедший 11 декабря геймплейный ролик также демонстрировал сингловую игру в духе Ведьмака и последних Assassin's Creed. Немного понятнее ситуация становится, если узнать кодовое имя проекта, которое звучит как Project CD (Ну вы поняли? Поняли?!). Судя по всему корейцам не дают покоя лавры поляков из CD Projekt и они решили попробовать свои силы на другом поприще. Так или иначе, визуально игра выглядит отлично, боевая система радует глаз, а единственные опасения вызывает лишь предыдущая биография студии. Впрочем, моду на донат в одиночных играх уже давно ввели Ubisoft.