Расходы на видеоигры в США продолжают ставить рекорды
Потребители в США продолжают рекордными темпами тратить деньги на видеоигры. Скорее всего происходит это благодаря пандемии коронавируса. По меньшей мере один эксперт считает, что в ближайшее время это не изменится.
реклама
Согласно отчёту NPD Group, во втором квартале рост потребительских расходов на видеоигры в США вырос на 30% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Расходы составили $11,6 млрд., что на 7% превосходит $10,9 млрд. в первом квартале года.
Траты на аппаратные продукты выросли на 57% и достигли $848 млн. На аксессуары и периферийные устройства покупатели потратили $584 млн, рост составил 50%. Сами видеоигры купили на сумму $10,2 млрд.
Лучше всего во втором квартале продавались Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us: Part II и Final Fantasy VII: Remake. Хорошо покупали также такие игры, как Minecraft, Candy Crush Saga и Grand Theft Auto V.
реклама
Аналитик из NPD Group говорит, что многие играют от скуки, а другие при помощи игр сохраняют контакт с друзьями и семьей. По его мнению, в ближайшее время данная тенденция сохранится.
Утверждается, что концу второго квартала у каждого третьего обладателя PlayStation 4 в США была также и консоль Xbox One и наоборот.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила