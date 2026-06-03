Соотношение возможностей и цены новой карты AMD не вызвало у геймеров энтузиазма

Недавно представленную видеокарту AMD Radeon RX 9070 GRE многие обозреватели посчитали излишне дорогой, но с учётом высоких цен на модели RX 9070 и RX 9070 XT можно было рассчитывать на то, что желающие приобрести её всё же найдутся.

Изображение: wccftech.com

Среди прочих ретейлеров новая карта представлена в немецком магазине Mindfactory. Издание 3D Center сообщает, что в первый день реализация Radeon RX 9070 GRE была близка к нулевой. В магазине доступно семь вариантов RX 9070 GRE, но почти все они находятся на складе или на витринах.

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В Германии минимальная розничная стоимость этой карты равна 559 евро, а максимальная дотягивает до 599 евро. За такие деньги можно стать обладателем более быстрой Radeon RX 9070 с более широкой шиной, большим объёмом памяти и повышенной пропускной способностью.

Изображение: Mindfactory

Новинка имеет 12 ГБ памяти, урезанный графический процессор Navi 48 и позиционируется в качестве конкурента RTX 5060 Ti, а не GeForce RTX 5070. Некоторые издания полагают, что спрос на неё может возникнуть при цене ближе к 500 евро.