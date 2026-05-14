Благодаря этому стало известно о существовании старейшего известного монументального некрополя во внутренней части Иберии

В Испании, под полем в Ильескасе, недалеко от бассейна реки Тагус, археологи нашли старейший известный некрополь во внутренней части Иберийского полуострова. Он относится к концу V тысячелетия до нашей эры и представляет собой спланированное кладбище вокруг центральной гробницы.

Изображение: Р. Баррозу Бермехо и др. 2026, Кембриджский археологический журнал

Результаты проведённого Розой Барросо Бермехо из Университета Алькала исследования были опубликованы в Кембриджском археологическом журнале. Эти результаты говорят, что Вальделасилья была активна с позднего неолита до халколита. Наиболее ранняя фаза началась между 4336 и 4062 годами до н. э., так что возраст кладбища составляет примерно 6000 лет.

В основе кладбища лежит круглая погребальная камера, известная как VLD-T450. Её первоначальный диаметр был примерно 6 м, после чего внутреннее пространство сократилось за счёт укрепления стен уплотнённой землёй, камнями, глиной и деревом. Вокруг камеры находится ров с внутренним диаметром 36 м.

Этот ров содержал фрагменты керамики, каменные орудия и останки животных, но человеческих останков здесь не обнаружено. Гробница содержит многослойную историю захоронений. На нижнем уровне нашли тело женщины, костяные шпильки и шило. Рядом обнаружены останки другой взрослой женщины, каменные бусы, подвески и морские раковины. В дальнейшем в камере появились другие захоронения, среди которых останки взрослого мужчины и смешанные останки нескольких других людей.

Очевидно, что речь идёт о сооружении, призванном поддерживать преемственность поколений и память о них. Вальделасилья показывает, что мегалиты создавались не только из гигантских камней. В гробницах здесь применяли дерево, глину, утрамбованную землю и мелкие камни. Найденные предметы говорят о существовании общины с доступом к местным ресурсам и не только. Часто встречается красный пигмент, который представляет собой оксид железа. Он мог иметь символическое значение и использоваться для ритуальной маркировки умерших.

Радиоуглеродная датировка показывает, что кладбище оставалось активным на протяжении столетий.