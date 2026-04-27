В руинах Птолемаиды на территории Ливии найдены следы досуга местных жителей былых эпох

На территории Ливии археологи под руководством Зофии Коварской из Варшавского университета нашли более 100 высеченных из камня игровых поверхностей. Это даёт возможность больше узнать о том, как жители прошлых тысячелетий проводили досуг.

Птолемаида расположена в историческом регионе Киренаика и была основана в конце IV или начале III века до н.э. при правлении эллинистических египетских царей. Затем город стал одним из наиболее крупных в данном регионе, а далее пришёл в упадок и был заброшен после арабского завоевания в VII веке н.э.

В 2023 году возобновились раскопки, которые пришлось приостановить из-за гражданской войны в Ливии. Польские археологи исследуют акрополь и близлежащие подводные зоны, где были обнаружены остатки древних затонувших кораблей.

Их внимание привлекли повторяющиеся на различных руинах изображения. Это игровые доски, каждая из которых состоит из ряда небольших круглых углублений, расположенных в квадратном или прямоугольном порядке. Среди них встречаются сетки 3x3, есть также размером 5x5, 6х6 и 7х7. Есть и прямоугольные варианты вроде 4x6.

У некоторых поверхностей ширина всего 15 см, у других несколько десятков сантиметров. Игровые доски вырезаны на блоках известняка, фрагментах мраморных колонн, открытых стенах древних зданий. Их общее количество превышает 100.

Дата появления этих игровых поверхностей неизвестна, но считается, что их вырезали уже во времена упадка города. Похожие игровые поверхности ранее находили в Северной Африке, Центральной Африке и некоторых частях Ближнего Востока. Некоторые из этих игр напоминают крестики-нолики, другие похожи на шашки. В качестве игровых фишек могли использовать камни, фрагменты керамики, семена, любые другие мелкие предметы.

По мнению археологов, главными игроками в данном случае были местные пастухи. Исследования продолжаются, и учёные полагают, что количество найденных игровых досок будет расти.