Издание Android Authority сообщает, что выкупившая в своё время бренд Fitbit компания Google скоро может заменить его на собственный. Это произойдёт не повсеместно, и кое-где известный бренд всё же останется.
Журналисты обнаружили новый логотип на международном сайте магазина Google Store. На странице смарт-часов Pixel Watch 4 в корзине покупок есть опция добавления Google Health Premium и иконка в форме сердца. Логотип имеет цвета магазина Google Play и соответствует тематике приложений Google. Также упоминания Google Health нашли в магазине Apple App Store.
Этот логотип находится в линейке Fitbit Premium, и кажется, что стоимость годичной подписки вырастет. Впрочем, пока неизвестно, являются ли найденные цены окончательными.
Всё это даёт понять, что Google могла принять решение поменять приложение Fitbit на собственное. Если логотип уже начал появляться в магазинах, до полноценного распространения и анонса может оставаться немного времени.
Когда Google купила Fitbit, она начала пользоваться одновременно приложениями Fitbit и Google Health. Это могло запутывать пользователей, поэтому разработчики могли решить упростить положение вещей.
Быть может, Google продолжит выпускать устройства с именем Fitbit, а изменения затронут только программное обеспечение. В таком случае носимые устройства Fitbit могут работать с приложением Google Health.