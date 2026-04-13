Она станет четвёртой игрой в основной серии Metro

В рамках мероприятия Xbox First Look 16 апреля игровая студия 4A Games, известная по линейке видеоигр Metro, представит игру Metro 2039. Первые слухи об этом анонсе появились неделей ранее. Тогда говорилось, что в этот же день может быть проведено игровое мероприятие State of Play.

Если это мероприятие и состоится, разработчики могли принять решение пропустить его и презентовать игру на Xbox. В блоге Xbox Wire сказано, что Xbox всегда была домом этой франшизы, поэтому для разработчиков станет большой честью продолжить сотрудничество.

О самой игре ничего конкретного не сообщается. Её называют четвёртой основной игрой серии, которая основана на романах Дмитрия Глуховского. Первыми тремя были игры Metro 2033 2010 года, Metro: Last Light 2013 года и Metro Exodus 2019 года.

Также на прошлой неделе появлялись слухи относительно того, что на мероприятии 16 апреля будет проведена презентация игры Assassin's Creed Black Flag Resynced.