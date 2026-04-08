Об этом стало известно благодаря информации из базы данных GSMA

В базе данных GSMA нашли два неанонсированных пока мобильных устройства компании Samsung с модельными номерами SM-A085F и SM-M176S. Судя по этим номерам, речь должна идти об аппаратах Galaxy A08 4G и Galaxy Wide 9 соответственно.

Первое из этих устройств должно прийти на смену смартфону Galaxy A07 4G, тогда как второе является вариантом выпущенного ранее Galaxy M17 5G для продажи на территории Южной Кореи. Поскольку Galaxy A07 4G был представлен в августе прошлого года, новую модель стоит ждать примерно в эти же сроки.

Характеристики аппаратов пока не сообщаются. Скорее всего, Galaxy Wide 9 по спецификациям не будет отличаться от Galaxy M17. Оба устройства могут работать под управлением программной оболочки последнего поколения One UI 8.5.