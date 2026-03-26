Samsung поставила перед собой задачу завершить его разработку до конца 2026 года

В этом году Samsung представила первый мобильный чип на техпроцессе 2 нм, модель Exynos 2600. В большинстве стран мира именно на нём продаются смартфоны Galaxy S26 и S26+. Пока нет характеристик модели Exynos 2700, зато уже начинают появляться сведения об Exynos 2800.

Издание ZDNet Korea утверждает, что Samsung планирует завершить разработку Exynos 2800 до конца нынешнего года. После этого проект должен отправиться на выпускающие чипы предприятия. В данном случае это будут заводы Samsung Foundry. В состав чипа могут войти ядра System LSI и архитектура графического процессора от Samsung.

Чип сейчас известен под кодовым именем Vanguard и также будет производиться по техпроцессу 2 нм, но не на таком же, как Exynos 2600, а на техпроцессе третьего поколения SF2P+.

Прежде Samsung планировала перейти на техпроцесс 1,4 нм, но вместо этого решила заняться повышением процента выпуска годных чипов на нынешнем техпроцессе.

Техпроцесс Samsung 2 нм второго поколения даёт прирост производительности до 12%, уменьшает площадь чипа на 8% и повышает эффективность расхода энергии на 25% по сравнению с первым поколением. Именно на этом техпроцессе должен производиться Exynos 2700.

Что касается техпроцесса 1,4 нм, его следует ждать не раньше 2029 года.