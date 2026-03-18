Блогер
OnePlus готовит планшет категории Pro и модель mini с диагональю экрана 8,8 дюйма
OnePlus Pad 3 Pro дополнит прошлогоднюю стандартную модель

Инсайдер Digital Chat Station на китайском портале Weibo рассказал, что компания OnePlus готовится к релизу сразу двух планшетных компьютеров. Главным из них станет вариант Pro представленного в 2025 году планшета OnePlus Pad 3. У него ожидается тот же экран размером 13,2 дюйма, но некоторые другие характеристики будут повышены.

Изображение: 9to5google.com

В частности, это относится к процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5. Будет предложено 16 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 4.1 объёмом 512 ГБ. Прошлогодний планшет имеет лишь процессор Snapdragon 8 Elite и минимум 12 ГБ памяти при объёме хранилища UFS 4.0 в 256 ГБ.

Что касается планшета OnePlus Pad Mini, он будет обладать экраном с диагональю 8,8 дюйма и чуть более слабым процессором Snapdragon 8 Gen 5. Об остальных его характеристиках пока не сообщается.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxU2UPqoYw

#oneplus #планшеты
Источник: 9to5google.com
