Смартфон OnePlus 15T выпустят с аккумулятором Glacier ёмкостью 7500 мАч
Новый аппарат китайского производителя OnePlus будет обладать высокой продолжительностью работы

На китайском портале Weibo президент компании OnePlus сообщил, что выходящий в недалёком будущем смартфон OnePlus 15T получит аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Он называется так же, как у смартфона прошлого поколения - Glacier. Это должно означать, что речь снова идёт о применении кремний-углеродной технологии.

Было сказано, что проводная зарядка будет иметь мощность 100 Вт, тогда как беспроводная предложит вдвое меньшее значение.

Может быть интересно

Изображение: 9to5google.com

OnePlus 15T во многом должен оказаться похожим на представленный в конце 2025 года OnePlus 15. При этом ёмкость аккумулятора у него будет на 200 мАч выше. Как это обычно бывает у линейки OnePlus T, устройство окажется чуть более компактным по сравнению с премиальной моделью. 

Помимо аккумулятора, ожидается прогресс в камерах. В частности, аппарат может получить перископический телеобъектив LUMO.

Наконец, неофициальные сведения говорят об использовании в составе этого устройства процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также должны быть рейтинги защиты от воды и пыли IP66, IP68, IP69 и IP69K.

#смартфоны #oneplus #аккумуляторы
Источник: 9to5google.com
