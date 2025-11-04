Спад продаж за год составил более 95%

Как и предполагалось в прошлой новости, после отмены налогового вычета на электромобили в размере $7 500 продажи электромобилей в США рухнули не только у Hyundai и Kia. У Toyota продажи обвалились едва ли не до нуля. При этом следует делать поправку на то, что Toyota и её подразделение Lexus продают всего два полноценных электромобиля. И всё же 18 проданных электромобилей Toyota и 19 у Lexus стали катастрофическим показателем.

Продажи Toyota bZ4X упали на 98,7% по сравнению с октябрём 2024 года, когда купили 1401 внедорожник. У Lexus падение продаж составило 95,5%, но и год назад их было продано всего 424 автомобиля RZ.

Такие низкие показатели продаж связаны не только с завершением налоговых льгот. Ранее в этом году Toyota анонсировала модель bZ, Lexus RZ также поступит в продажу в конце ноября, так что некоторые потенциальные покупатели могли ждать их появления. Toyota bZ 2026 стоит от $34 900, дешевле предыдущей модели. RZ 2026 года стоит от $46 000.

Эти электрические внедорожники получат чуть большую мощность, немного увеличенный запас хода, незначительные изменения дизайна и новые разъёмы NACS для доступа к сети Tesla Supercharger. В данный момент вопрос в том, восстановятся ли продажи до уровня, когда будет смысл продолжать выпускать эти автомобили.