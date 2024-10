Detroit: Become Human за 6 лет купили 10 млн раз

Созданная студией Quantic Dream игра Detroit: Become Human является весьма популярной. Она была выпущена в 2018 году и затрагивала современные проблемы, рассказывая о противостоянии роботов и человечества. За годы существования Quantic Dream выпустила несколько известных игр, таких как Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Detroit: Become Human может считаться среди них наиболее востребованной. Генеральный директор Quantic Dream Гийом де Фондомьер опубликовал в Twitter сообщение о том, что Detroit: Become Human достигла уровня в 10 млн проданных копий на PlayStation и ПК.

Сначала Detroit: Become Human была выпущена только на PlayStation. В 2019 году она была портирована на ПК, что сделало её ещё более известной.

Игра доступна на PlayStation 4, а также её можно запускать на PlayStation 5 благодаря обратной совместимости с дисковой версией. Продаётся она и в PlayStation Store. Некоторые надеются, что при таком успехе игра получит обновление для PlayStation 5 Pro, способное улучшить графику, хотя она и без того на достаточно высоком уровне.

С учётом популярности Detroit: Become Human и её открытой концовки есть надежда на появление в будущем сиквела. В зависимости от того, кто выжил и кто погиб в прохождении, история может развиваться в разных направлениях. Это даёт игре высокую реиграбельность и возможность достичь «хороших» или «плохих» концовок.

Сейчас Quantic Dream работает над игрой Star Wars Eclipse. Подробностей о ней, о поддерживаемых платформах и процессе разработки пока нет.