За 16 дней до премьеры шоу "Ведьмак: Происхождение".

Незадолго до выхода консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S студия CD Projekt RED анонсировала обновлённую версию своей известной игры The Witcher 3: Wild Hunt под названием Complete Edition. Точная дата релиза, кадры переиздания, ровно как и список нововведений, до сих пор держатся в тайне. Единственное, что известно доподлинно – это то, что некоторое время разработкой The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition занималась российская компания Saber Interactive со штаб-квартирой в Петербурге, а после этого за создание контента для геймеров взялась сама CDPR.

реклама

По данным пользователя Reddit, на данный момент он работает в британском магазине GAME, и недавно к ним на почту пришло новое обновление базы данных. Там, среди прочего, указана дата релиза обновлённой версии "Ведьмака" – 9 декабря 2022 г. Если информация окажется верной, игра появится за 16 дней до премьеры шоу "Ведьмак: Происхождение".

Напомним, на прошлой неделе анонимный инсайдер утверждал, что новую The Witcher 3 можно ждать в конце октября. Официальная дата от CD Projekt RED – четвёртый квартал текущего года.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В списке также утверждается, что многострадальная The Lord of the Rings: Gollum выйдет в канун Нового года – 31 декабря 2022 г.