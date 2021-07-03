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Большинство онлайн-игр на смартфонах сегодня содержат нечто вроде оплачиваемой рекламы. Наверное, вы сталкивались со случаями, когда вам предлагали посмотреть 20-30-и секундный ролик и получить за него вознаграждение в виде внутриигровой валюты, бесплатных подарков, лутбоксов, ключей и тому подобного. До сегодняшнего дня подобная реклама была эксклюзивом для мобильных устройств. Познакомить ПК-геймеров с миром нативной рекламы должна платформа playerWON.

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В скором времени рекламные ролики полноценно доберутся ко всем топовым Triple-A проектам и обычным играм. Специально для аудитории "ПК-бояр" команда разработчиков создала систему под названием playerWON. Она интегрирует показы рекламы в платные и бесплатные игры под управлением персональных компьютеров и игровых приставок. В том числе, PlayStation и Xbox, пользователи которых, к слову, являются основной аудиторией.

С интеграцией данной системы в свои игры уже согласились два крупных издателя: ЕA (Electronic Arts) и Hi-Rez Studio. По данным опроса компании Axios, пользователи не против смотреть короткометражные ролики, а после получать ценную награду. При тестировании системы playerWON каждый пользователь в среднем соглашался на 5-7 роликов в день. Что интереснее, после завершения эксперимента тестируемые стали чаще тратиться на микротранзакции в любимых играх.