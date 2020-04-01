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Micron начинает производство скоростной памяти HBM2

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В последнем отчете о прибыли Micron сообщила новость о том, что компания начнет выпуск памяти с высокой пропускной способностью HBM2. Micron объявила о том, что присоединится к Samsung и SK Hynix в производстве памяти HBM2, альтернативы GDDRx, широко распространенной в потребительских графических процессорах NVIDIA и других. HBM был разработан как внутренний проект AMD и обеспечивает меньшие компоненты форм-фактора наряду с пониженными температурами, а следовательно меньшие и менее сложные решения для охлаждения.

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Первое поколение HBM имело ограничение по объему памяти VRAM в 4 ГБ. Второе поколение HBM2 было направлено на решение этой проблемы и с выпуском графических процессоров AMD Radeon Vega общая емкость памяти увеличилась до 32 ГБ. И несмотря на то, что HBM разработала AMD, NVIDIA решила использовать технологию памяти в своих графических процессорах и внедрила HBM2 в своих лучших профессиональных и серверных видеокартах, таких как Tesla V100 и Titan V.

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С объявлением Micron о выпуске памяти High Bandwidth Memory пользователи смогут увидеть общее снижение цен на видеокарты, а производители памяти получат достаточную конкуренцию. Память HBM2 значительно дороже GDDR, но общая конкуренция приведет к снижению цен на HBM2.

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