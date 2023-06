За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

«Пэтриот» (Patriot или MIM-104) является наиболее распиаренным американским зенитным ракетным комплексом, находящимся на вооружении армии США и их союзников. Основным производителем считается корпорация «Рэйтеон» (Raytheon Company), а по факту же задействованы более сотни подрядчиков. Сам же Patriot разрабатывался как замена комплексов «Найк Геркулес» (MIM-14 Nike-Hercules) и «Хок» (MIM-23 HAWK) на роль универсального ПВО на средних и больших высотах. Также Patriot обязан был гарантировать противоракетную оборону (ПРО) на для армии США (у которых более тысячи военных баз по всему миру). Контракт на их серийное производство подписали в октябре 1980 года, поставки в войска стартовали в декабре 1981 года, а уже в 1982 году комплекс был принят на вооружение.

реклама

Название комплекса является аббревиатурой от слов Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (комплекс, совмещённый с РЛС (радиолокационной станцией) для перехвата цели). В народе его неформально называют «мусоровоз с гидроприводом» (dumpster on hydraulics), за геометрию контейнерной пусковой установки.





рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Радиолокационная станция, сокращённо радар, представляет собой радиотехническую систему для обнаружения воздушных, морских и наземных целей, определения расстояния до них, их скорости перемещения и геометрических параметров (для идентификации вида техники и конкретной её модели, при условии наличия уникальных параметров, например, геометрии крыла у самолёта). Используется метод радиолокации, при котором излучаются радиоволны и принимается их отражение от объектов.

В сегодняшний день эксплуатируется и продаётся в другие страны третья (немного усовершенствованная) версия системы, «Patriot» PAC-3.

реклама

В один комплекс входят до 8 батарей (по 4 ПУ (пусковых установки) на батарею). Суммарная цена поставки одного комплекса Patriot может достигать 9 миллиардов долларов. Она будет включать 32 ПУ PAC-3 (8 батарей по 4 ПУ в каждой), 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты варьируется от 3 до 8 миллионов долларов, в зависимости от используемых ракет. Что позволяет разорить противника на применении ложных целей и дешёвых ракет, или беспилотников (которые можно запускать роем).

Предыстория разработки ЗРК Patriot

США ещё с 1951 года разрабатывали защиту от ракетных атак (проект противоракеты SAM-A-19 Plato). Планировалось реализовать её в виде мобильной системы защиты, сбивающей или отклоняющей от намеченного курса ракеты средней и малой дальности (с дальностью меньше 3000 км). Проект противоракеты SAM-A-19 Plato потерпел неудачу и был закрыт в феврале 1959 года. В сентябре того же года началась реализация программы FABMDS (Field Army Ballistic Missile Defense System), что переводится как (Система противоракетной обороны полевой армии). До мая 1960 года американские военные определялись с требованиями к будущей системе. Поскольку нужно было предусмотреть отражение атак от разных видов ракет, летящих с различной скоростью, на разной высоте и отличающиеся траекторией полёта. В итоге решили разработать полностью мобильный комплекс ПВО/ПРО, который сможет одновременно атаковать до 4 целей, а его вероятность поражения баллистических ракет составит 95% (что сложно достижимо даже в идеальных условиях). В июле 1960 года в конкурсе участвовало 17 предложений от разных военных компаний. По результатам которого, в сентябре 1961 года побеждает предложение от компании «Дженерал Электрик».

Но задача была изначально крайне сложная и FABMDS от General Electric получилась довольно громоздкой и тяжёлой системой. Разработчики пожертвовали её мобильностью в угоду улучшенной защиты от большего количества моделей ракет. Так система могла оборонятся от баллистических ракет с дальностью в максимально большом диапазоне от 90 до 1500 км. Также предполагалось, что ракеты FABMDS смогут нести ядерные заряды, видимо для использования уже в качестве средства нападения. А это добавляло сильные ограничения на минимальные высоту подрыва и дальность стрельбы.

В итоге руководство армии США решило, что проект имеет слишком ограниченные возможности, ввиду доступных в то время технологий, и не сможет оправдать свою довольно высокую стоимость и время на разработку. Поэтому контракт на разработку FABMDS с «Дженерал Электрик» сорвался, а сама программа была официально закрыта в октябре 1962 года. Но пилить бюджет было нужно, и взамен неё, стартовала новая программа, получившая название AADS-70 (Army Air-Defense System - 1970), что переводится как (Армейская система ПВО - 1970). Фактически ставшая продолжением FABMDS, но уже под другим названием. Новая AADS-70 должна была дополнить, а позднее и заменить стоявший на вооружении армии США комплекс ПВО MIM-23 HAWK.

реклама

Позднее, уже 15 октября 1964 года секретарь обороны США Роберт Макнамара решает переименовать программу разработки армейской системы ПВО AADS-70 в SAM-D (Surface-to-Air Missile, Development), то переводится как (Зенитная ракета, Разработка). Работы по её созданию начались в январе 1965 года. Тактико-технические требования к комплексу оказались расплывчатыми и регулярно менялись, поэтому разработка заняла много времени. В 1965 году компании Raytheon удалось получить многострадальный контракт, и в мае 1967 года она становится генеральным подрядчиком по разработке SAM-D и её безальтернативным поставщиком. Уже в ноябре 1969 года начались огневые испытания опытных образцов первых ракет SAM-D.

Техническая разработка началась в 1973 году, но в январе 1974 года тактико-технические требования к проекту претерпели изменения. Так был добавлен принцип «сопровождения через ракету» (Track-Via-Missile), согласно которому, отражённый от цели сигнал, посланный наземной РЛС принимался пассивной головкой, летящей ЗУР (Зенитной управляемой ракетой), а не самой РЛС, и через помехоустойчивый канал связи передавался в наземный пункт управления. Там сигнал обрабатывал мощный компьютер, который сразу задавал команды наведения для ракеты (корректирующие её курс, в случае отклонения от цели), которые передавались на борт управляемой ракеты. Это позволяло упростить конструкцию ракеты и удешевить её бортовое оборудование. Также это позволяло использовать мощные средства обработки радиоэлектронных сигналов (производительные компьютеры, которые физически не могли поместиться в корпус ракеты). Другим плюсом стало то, что ракета всегда находилась ближе к цели, чем наземная РЛС, что ощутимо увеличивало точность наведения и позволяло лучше отсеивать ложные цели.

Новое требование привело к значительному увеличению сроков разработке ЗРК (Зенитного ракетного комплекса). Например, его полномасштабная разработка (тогда он ещё назывался SAM-D) началась лишь в январе 1976 года. Именно тогда прошли успешные испытания системы полуактивного наведения через ракету. Проекту присваивается официальное обозначение XMIM-104А. Позднее, в мае 1976 года SAM-D переименовывают в «Пэтриот». Видимо, чтобы запутать агентов иностранных разведок, либо так было удобнее начинать новую программу финансирования. Напомню, что у США самый большой в мире оборонный бюджет, который почти ежегодно растёт уже много лет подряд.

Patriot и его модернизация

Ракеты и наземное оборудование нового комплекса Patriot проходили испытания до конца 1970-х годов, а стоимость проекта превысила 2,3 миллиарда долларов. Эти расходы считались очень большими, ввиду сложности проекта, но в будущем окупались, благодаря снижению расходов на содержание личного состава и техническое обслуживание, если сравнивать Patriot с его предшественниками MIM-14 Nike-Hercules и усовершенствованным MIM-23 HAWK. В октябре 1980 года выдаётся первый контракт на производство MIM-104A Patriot. Уже в 1981 году проходят успешные войсковые испытания, а в 1984 году комплекс Patriot, поступает на вооружение американской армии.

реклама

MIM-14 Nike-Hercules

Модернизация началась с создания ЗРК «Patriot» PAC-1, его разработка стартовала в марте 1985 года. Это была самая первая модернизация комплекса, и её испытывали на полигоне Уайт-Сэндз в сентябре 1986 года. Испытания прошли успешно. В них принимала участие баллистическая ракета «Лэнс», летящая на высоте 8 км и дальности 13 км. При этом скорость полёта ракеты в момент перехвата составляла 2 М (Или 2 скорости звука. Так 1 Мах примерно равен 340 м/с или 1224 км/ч. А 2 Маха уже 680 м/с или 2448 км/ч), скорость противоракеты была 3 М (1020 м/с или 3672 км/ч). После перехвата и подрыва боевой части 3УP, получили повреждения рулевые поверхности атакующей ракеты, после чего она сошла с первоначального курса, рухнув на землю в 5 км от заданной цели. Если бы у ракеты на борту был ядерный заряд, то погрешность в 5 км не стала бы критичной.

MIM-23 HAWK

Первые ЗРК «Patriot» PAC-1 встали на боевое дежурство в июле 1988 года. По документам их вероятность поражения самолёта составляла 0,8-0,9, а тактической ракеты 0,3-0,4 одной ракетой при полном отсутствии помех. Как показала практика, для сбития российского Кинжала не хватило и 30 ракет... Наибольшая допустимая скорость цели составляет 2500 м/с (но рекомендуемая для успешного перехвата не более 1800 м/с), дальность поражения до 100 км, высота поражения до 25 км, время реакции всего 15 секунд. Но этих показателей банально не хватит для перехвата Кинжала, скорость которого около 10 М или 3400 м/с, а за 15 секунд русская ракета пролетит уже 51 км, и это при условии её обнаружения в точке старта. Число одновременных целей 8, а интервал между пусками ракет 3 секунды. Также есть слабые места и у радара раннего обнаружения, который ограничен сектором 90°, после него цель ведёт РЛС подсвета и наведения, корректирующая ракету. На финишном отрезке полёта ракета наводится на сигнал РЛС РПН (Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет), отражённый от цели (используется радиокоррекция и пассивное наведение). А это оставляет минимум времени на перехват, позволяя успешно перехватывать лишь морально устаревшие ракеты (это и есть основная причина начала переговоров между США и Россией о ядерном вооружении). После смены позиции готовность к новому пуску составляет 30 минут. Что делает комплекс Patriot абсолютно бесполезным при условии доминирования противника в воздушном пространстве (в случае Украины), но не критично для США, с их сильной авиацией.

ЗРК «Patriot» PAC-2 прошёл испытания в 1987 году. Поставлен на вооружение в 1990 году. По характеристикам примерно равен предшественнику PAC-1 и скорее был маркетинговым ходом, чем техническим прорывом.

Стоит отметить, что ВВС Республики Корея 30 октября 2018 года провели испытания ЗРК «Patriot» PAC-2 на полигоне Тэчхон. В результате которых ракета «PAC-2» взорвалась всего через 4 секунды после запуска. Причиной стали отклонения от штатной программы полета. Жертв удалось избежать.

ЗРК «Patriot» PAC-3 прошла испытания в 1997 году, принята на вооружение в 2001 году. Её параметры частично улучшились, так вероятность поражения самолёта осталась прежней 0,8-0,9, а тактической ракеты увеличилась вдвое 0,6-0,8, но опять же при условии отсутствие помех. Максимальная скорость цели уменьшилась до 1600 м/c, но немного увеличилась высота поражения баллистических целей (до 15 км, по другим источникам до 20 км). Что позволяет противнику выпустить ложные цели, дождаться пуска ракет «Пэтриот» со всех пусковых установок, и потом иметь 3 секунды до следующей боевой готовности комплекса. А после расстрела 32 ракет, перезарядка будет довольно долгой. С такой тактикой комплекс можно спокойно расстреливать даже без применения Кинжалов, просто фиксируя места пуска ракет и запуская русские ракеты ещё до перезарядки Patriot. Роль дорогих ракет может заменить даже рой дешёвых беспилотников, поскольку перемещение нескольких десятков огромных грузовиков крайне сложно замаскировать для воздушной и наземной разведки.

Недостаток режима противоракетной обороны

Среди многочисленных недостатков ЗРК «Patriot» следует отдельно выделить ещё один, он нуждается в специальном военном спутнике, который должен висеть на орбите над местом запуска сбиваемой ракеты. А точнее это должна быть целая сеть спутников, для круглосуточного наблюдения, что делает ЗРК «Patriot» бесполезным куском металла без помощи американской разведки. Данный спутник должен заранее передать на локационную станцию «Пэтриота» точные координаты ракеты и траекторию её полета. Что только добавляет ракетам фору по времени подлёта к цели.

Ошибка в программном обеспечении стоившая жизни американским солдатам

Примечательно, что распиаренный ЗРК «Patriot» успел облажаться не только на испытаниях в Республике Корее (30 октября 2018 года). Поскольку американцы успели его применить во время Войны в Персидском заливе 1991 года. Тогда одна из батарей комплекса была развернута в Дахране (Саудовская Аравия) для обороны американской базы. А 25 февраля 1991 года казармы на этой базе подверглись ракетному удару иракскими ракетами «Р-17» (советского производства). При этом все ракеты спокойно преодолели оборону ЗРК «Patriot», который ни смог перехватить не одной цели. В итоге одна из ракет попала в казарму. Результатом попадания стала гибель 28 американских солдат и ещё 200 получили ранения разной степени тяжести.

Р-17 была советской жидкостной одноступенчатой баллистической ракетой на долгохранимых компонентах топлива, входила в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус». Индекс ракеты 8К14, а по классификации министерства обороны США и НАТО она именуется «SS-1c Scud B».

Американскому командованию нужно было срочно прикрыть себя от ответственности перед родственниками пострадавших. И расследование инцидента выявляет ошибку в программном обеспечении ЗРК «Patriot». Оказалось, что через каждые 100 часов бесперебойной работы батареи происходило отклонение системных часов всего на одну треть секунды, а это в свою очередь приводило к погрешностям в расчётах (данная ошибка связана с проблемой переполнения целочисленного регистра). Плюс виноватыми сделали иракцев, которые якобы модифицировали советские ракеты, что повлияло на эффективность перехвата. В оправдании американского командования значилось, что для увеличения дальности и скорости полёта иракские военные облегчили вес боеголовок, что привело к нестабильному полету ракет, которые «научились» распадаться на финальной стадии полёта, ещё больше усложняя перехват боевой части.

Были также замечания и по режиму работы комплекса. Например, пуск иракских ракет определялся всего 2 геостационарными спутниками, управляемыми из Австралии. И информация о пусках ракет противника изначально передавалась в Австралию, оттуда данные поступали в США (в американский штаб космической обороны). Там их обрабатывал мощный компьютер, который и выдавал данные для наведения батарей «Пэтриота» дислоцированных в Израиле.

Также обнаружилась высокая уязвимость комплекса для песка и перебоев в электроснабжении, периодически это приводило к несанкционированным пускам ракет (о жертвах информации нет). Также вскрылся и обман маркетологов, когда эффективная высота перехвата составила 20 км (вместо заявленных 25 км), и 7 км против баллистических целей (вместо заявленных 11 км).

Эффективный дружественный огонь

Ещё американская армия давно славится результативным дружественным огнём. Например, в марте 2003 года на ирако-кувейтской границе батарея ЗРК «Patriot» сбила британский истребитель-бомбардировщик Торнадо, позднее был сбит самолёт F/A-18.

Вошла в историю и атака пилотом F-16 сил коалиции комплекса ЗРК «Patriot». При этом не было перехвата ракеты, а сам инцидент был признан командованием коалиции. Сообщалось, что использовалась ракета AGM-88 HARM, которая умудрилась не попасть в цель, но своим осколком повредила один из радаров, что потребовало его замены, ввиду сложности ремонта.

Споры о точности и качестве перехватов

Были обоснованные сомнения и по шансам перехвата ракет противника, поскольку маркетологам нельзя верить на слово. Так реальные показатели эффективности ЗРК «Patriot» составили всего лишь 25 % успешных перехватов в Саудовской Аравии и 33 % в Израиле. В то время, как американское командование отрапортовало о 80 % успешного перехвата в Саудовской Аравии (подтасовав реальные данные более чем втрое!) и 50 % в Израиле (тут они явно поскромничали).

При этом в обоих войнах стрельба велась почти в идеальных условиях, не было ни ложных целей, ни радиопомех, ни массового пуска ТБР (тактических баллистических ракет). Но всё равно реальная боевая эффективность комплекса была низкой (ниже 0,5). В случае перехвата иракских ТБР, чаще всего повреждался только корпус ракеты, а боевая часть с зарядом взрывчатки оставалась целой и продолжала полёт, падая недалеко от цели. А это в свою очередь почти не уменьшало ущерб при стрельбе по площадям. И позволяло целиться в середину военной базы, поражая её центр не сбитыми ракетами, а периметр «сбитыми».

Применение в зоне СВО

Знаменательным днём для ЗРК «Patriot» чуть не стало 4 мая 2023 года. Когда ВСУ опубликовали фотографии обломков, якобы сбитой «Пэтриотом» гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал», на фото с обломками ракеты позирует довольный Кличко. Ракета была запущена российским самолётом МиГ-31К с территории России. Об успешном перехвате «Кинжала» тут же погорячились заявить правительственные источники США, а также заслуженные диванные эксперты и аналитики.





Но на самом деле, вместо гиперзвуковой ракеты Х-47 «Кинжал», на фото показали обычную Бетонобойную авиационную бомбу БетАБ-500ШП. А великий оружейный эксперт Кличко опирается на фото как раз на бетонобойную её часть без ракетного ускорителя.

Бетонобойная авиационнуя бомба БетАБ-500ШП

Западные СМИ до сих пор считают, что гиперзвуковые ракеты Х-47 «Кинжал» можно сбивать морально устаревшим комплексом, разработанным почти пол века назад... Который даже в лучшие свои годы, не мог похвастаться высокой результативностью.

Зато по иронии судьбы, одной из ближайших ночей (15 мая 2023) Х-47 «Кинжал» успешно уничтожил пусковую установку ЗРК "Патриот", что было зафиксировано на видео. Сначала об этом заявили в официальной сводке Минобороны, а затем появились и кадры поражения комплекса, на которых виден пуск ракет ЗРК «Patriot» (их было выпущено 30 штук), после которого раздаётся мощный взрыв на месте недавнего пуска, а затем поднимаются густые облака дыма.

Поначалу в Пентагоне признали, что одна из систем комплекса получила незначительные повреждения. А возможной причиной называли обломок от сбитой российской ракеты. Но здравый смысл нам подсказывает, что от падения обломка не будет такого взрыва и густого дыма. Позднее CNN сообщило, что правительство США признало поражение российской ракетной Х-47 «Кинжал» одного из элементов комплекса Patriot (вероятнее всего одной из пусковых установок). Согласно заявлению официальных лиц CNN, система повреждена, но не уничтожена.





Ещё один интересный факт, которым поделился один известный блогер. Вероятно, что уличные камеры наблюдения, работавшие в ту ночь в Киеве, помогли российским войскам определить место дислокации ЗРК «Patriot».

Другим примечательным фактом стала неудачная попытка сбить Х-47 «Кинжал». Блогер насчитал 30 пусков ракет PAC-3 MSE (противоракета ERINT). Примерная стоимость каждой из выпущенных в молоко 30 ракет составляет около 5 275 000 долларов. И неудачная защита от Кинжала сначала обошлась Украине в 158 250 000 долларов, а затем сюда добавилась и стоимость уничтоженной пусковой установки. Так бездарно потратить за пару минут более 200 миллионов долларов дано не каждому... На них можно было закупить несколько десятков самолётов.

Делаем вывод, что Patriot скорее очень дорогая и поэтому распиаренная вундервафля, на которой зарабатывает оборонный комплекс США, чем действительно эффективная защита. Да, комплекс может показывать хорошие результаты при идеальных условиях, когда нет ложных целей и прочих помех, что актуально при обороне от талибов и африканских диктаторов, но не актуально против армии России. Также имеет значение и подготовка персонала комплекса, который составляет от 70 до 90 человек. Если это опытные специалисты, принимавшие участие в нескольких учениях и реальных боевых действиях, то эффективность одна, а если это наспех обученные украинские призывники, а не слаженная годами команда, то и эффективность совсем другая (это тот случай, когда даже самые совершенные технологии не исправят человеческий фактор).

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).