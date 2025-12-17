Введение

История эта берёт своё начало в далёком 2021 году, когда истерика вокруг эпидемии COVID-19 было пошла на спад, а карантинные ограничения мало-помалу начали сходить на нет. Эх, знали бы мы тогда, чего господа начальнички нам готовят в будущем... Впрочем, сегодня не об этом. В карманах вновь зашелестела наличность, и народ потихоньку начал тратить оную на отложенный по понятным причинам апгрейд. Увы, эпидемия COVID-19-то прошла, а вот эпидемия майнинга была в разгаре, так что купить видеокарту за адекватные деньги в тот год было нереально, ибо карты расходились по рукам майнеров прямо на территории аэропортов, и до магазинов добиралась лишь ничтожная часть поставок. Однако это имело и обратную сторону, а именно на вторичном рынке всплыла масса фирменных системных блоков за смешные деньги, но с выдранными оттуда видеокартами.

Собственно, такой фирменный системный блок нами и был приобретён для замены уже видавшего виды самосбора на базе 1155 сокета и видеокарты nVidia GeForce GTX 1060 6Gb.

Называлось сие чудо эпохи майнинга — HP Omen 25L с какими-то там ещё буковками на конце, и обошлось в смешные по нынешним временам деньги 35 000 рублей. Внутри у нас был процессор Intel Core i5-11400F под свежий ещё тогда Socket 1200, 16Gb оперативной памяти DDR4 от Kingston с подсветкой, SSD на 500Gb WD Black под NVMe, да ещё и с радиатором, блок питания 500W от Cooler Master, а также материнская плата на Z570 чипсете, пусть и с фирменным убогим BIOS’ом от HP. А выдрана оттуда была nVidia GeForce RTX 3060Ti на 8Gb, на пустующее место которой мы воткнули GeForce GTX 1060 6Gb. Также со старого компа переехали ещё один WD Black 500Gb NVMe и жёсткий диск на 2Tb, тоже, кстати, от WD, только фиолетовый.

После 1155 прирост оказался вполне ощутимым, правда, как вы уже, наверное, догадались по фотографии системного блока, были у него и нюансы. А именно — весь системный блок продувался всего одним вентилятором 92х92мм на задней стенке, да 80мм вентилятором в блоке питания, кулер на процессоре позволял работать оному только в режиме 65W, ибо водянку, которая в данной серии ПК присутствовала ранее в моделях с процессорами 10-го поколения, компания HP выдрала с корнями, а также выдрала радиаторы VRM, и даже радиатор с чипсета, и тот убрали... Ибо и так купят — никуда не денутся... Видях то на рынке нет, а у жадных дядей из HP — есть...

В общем, почти сразу в 2021 году мы поставили нормальный кулер от Noctua, а через какое-то время в начале 2022 года ещё и заменили корпус на Chieftec Stallion II — от греха подальше.

И всё это стало выглядеть как-то так, как видите, я даже нашёл радиатор на чипсет, выдрав оный с трупа покинувшей этот мир материнской платы от Foxconn под Socket 775.

Вот она, кстати, на фотографии...

Старый фирменный корпус HP мы продали за вполне приличные деньги, ибо сделан он из алюминия и вполне себе качественный, просто для такого класса ПК он не годится от слова «совсем». Далее заменили оперативную память с 16Gb на комплект в 32Gb DDR4-3200, опять же продав старый комплект с подсветкой за нормальные деньги.

Потом в 2023 году очередь подошла и до установки актуальной видеокарты взамен уже порядком устаревшей nVidia GeForce GTX 1060 6Gb, и ею стала GeForce RTX 3060 Ti на 8Gb... Ну а годы тем временем шли и шли... И в 2025 году наконец пришла пора нового апгрейда, а именно в 2025 году мы в несколько этапов заменили процессор на Core i7-11600F, блок питания на FSP Hydro 650W, ну и на последок ещё и видеокарту на GeForce RTX 5070 12Gb.

В общем, вся эта история достойна отдельной статьи, но так как никаких тестов я при этом не проводил и фотографий особо не делал, смысла в ней я особого не вижу.

И, собственно, с этого и начинается рассказ уже по существу, а именно о сборке игрового ПК из остатков от всяческих апгрейдов.

Сборка ПК

Итак, у меня образовался процессор Intel Core i5-11400F под Socket 1200.

Intel Core i5-11400F

И поначалу я не планировал на нём ничего игрового собирать, ибо были у меня знакомые, которым я когда-то восстанавливал ПК — с ограниченным бюджетом и под возможный апгрейд. И так как денег у них на тот момент было немного, то в основу всего я положил плату на Z570 чипсете, пусть и самую доступную, но полноразмерную ATX от MSI. Всё остальное там было по минимуму, в частности процессор какой-то i3 10-го поколения со встройкой и 8Gb оперативной памяти DDR4. Там уже давно с тех пор и памяти добавили, и дискретку воткнули, так что я наивно полагал, что предложение махнуть шестиядерный i5 без встройки на четырёхядерный i3 со встройкой вполне адекватно и будет воспринято с энтузиазмом. Так что недолго думая, и дабы не сгорели бонусы на магазинной карточке, я приобрёл за недорого простенькую материнскую плату под Socket 1200.

Asus Prime H510M-K

Дабы собрать на оной компьютер для мамы. Увы, как вы уже догадались, данным планам не суждено было свершиться, ибо на предложение поменять i3 на i5 я получил отказ... Чем был немного фраппирован, но быстро отправился и по традиции пополнил чёрный список в своей телефонной книге...

По итогу у меня на руках оказалась простенькая плата под Socket 1200 и процессор Core i5-11400F, с которыми было решительно непонятно, что делать дальше.

А ещё у меня был блок питания Cooler Master на 500W, с того самого системника от HP.

И даже на нём HP умудрилась сэкономить, ибо аж целых 2 грани у него не покрыты краской...

Господи... Я много мелочных и жалких людей встречал на своём веку... Но чтоб таких... Ну да ладно, бог с ними, с клоунами из HP, сам блок питания нареканий не вызывает, и мощности у него вполне достаточно. Из недостатков у него наличие лишь одного 4-pin коннектора на питания процессора, и всего 3 SATA коннектора питания... И всё, больше ничего, за исключением, конечно, 24-pin разъёма для материнской платы и пары 6+2-pin на видеокарту.

Ну а так как у меня к осени должна была образоваться RTX 3060 Ti 8Gb, о которой недавно у меня уже была статья, мне надо было девать куда-то свою видеокарту Intel Arc A750 8Gb... И так, было решено собирать игровой ПК на продажу, ибо не солить же всё это железо в самом деле.

Так как я давненько не собирал ПК в белых корпусах, было решено исправить сей досадный факт, и мною был приобретён корпус, о нюансах которого я уже писал подробную статью.

Xilence XLN100 White

По-хорошему, его, конечно же, стоило вернуть в магазин, но мы не ищем лёгких путей, да и тащить обратно мне его было лень. Так что было решено исправить косяки, о которых я подробно писал в статье по ссылке выше, и собирать ПК на нём.

Ещё у меня в хозяйстве был вот такой замечательный процессорный кулер.

Thermalright Assassin X 120 V2Достался он мне по случаю: обслуживал я тут одну конторку, да сдохла там у них на относительно свежем ПК планка оперативной памяти, которую я благополучно сдал по гарантии в магазин, ну а магазин деньги вернул, «как полагается», месяца эдак через три, и не на расчётный счёт компании, а на «счёт» компании в магазине... А так как компания находилась в тот момент в предсмертном состоянии, то руководство оной предложило мне: «Ну возьми себе чё-нибудь там на эту сумму, ибо нам уже всё равно ничего не поможет и деньги эти просто сгорят». Ну меня просить два раза не надо, так что и взял сей кулерок, ибо он как раз укладывался в нужную сумму, порядка 2000 рублей, если я верно помню.

Кулерок отличный, с монолитным основанием и более чем достаточный для имеющегося у нас процессора.

Единственное, что расстраивает, это пластиковая задняя планка, металлическая была бы куда уместней, но, как бы, за 2000 рублей жаловаться на это глупо.

Порывшись в закромах, я нашёл SSD на 128Gb от фирмы WD.

Western Digital PC SN520 NVMe SSD

Покупался он когда-то на вторичке в ходе апгрейда моего ПК — чисто под установку OS, а впоследствии был заменён на SSD от фирмы Samsung объёмом 250Gb.

Во время его установки мне стало как-то даже стыдно за фирму Asus.

Вот такие странные крепления для SSD на своих недорогих материнских платах они предлагают.

Ну, в принципе, держится и держится, бог бы с ним.

Ещё у меня в хозяйстве, также после очередного апгрейда моего ПК, были 2,5" SSD от Samsung на 250Gb.

2.5" SATA Samsung 860 EVO 250Gb

И 3,5" жёсткий диск WD на 2 Tb.

3.5" SATA WD Purple 2Tb WD20PURZ

Так что оба их было решено пустить в дело, ибо всё равно лежат без дела, а тут пригодятся.

Собственно, вот так они встали в корзину для накопителей.

Что касается оперативной памяти, то у меня была в запасах одна планка на 16Gb DDR4-2400 от Patriot.

Patriot Signature 16Gb DDR4-2400 PSD416G24002

И к ней я прикупил на вторичке ещё одну точно такую же, а так как дело было ещё в середине лета, то обошлась она мне в смешные по нынешним временам 4000 рублей. Да, кто-то скажет — DDR4-2400 это ж мало... Ну да, мало — зато 32Gb. А насколько это «мало» в реальных цифрах производительности, вы сможете посмотреть ниже, когда мы это всё будем тестировать.

Ну и всё я это собрал в корпус, дабы сделать предварительную проверку и настройку, а по прибытии остального железа — это всё по быстренькому дособрать.

Родные вентиляторы в корпусе я заменил на Zalman с нормальной ARGB-подсветкой, два взял с реверсивной и один с обычной крыльчаткой.

Zalman ZM-AF120А на потолок решил повесить три имеющихся у меня вентилятора от Thermalright, которые я когда-то давно урвал новыми по 300 рублей за штуку, при обычной их цене в 1000+ рублей, у одного всем известного дискаунтера. Что это было — везение или просто слив остатков, для меня до сих пор загадка.

Thermalright TL-C12-PRO-WНу а так как материнская плата у нас бюджетная, и она не имеет ни нужного количества разъёмов для подключения вентиляторов, а также разъёма для управления ARGB-подсветкой, то пришлось взять ещё и контроллер для всего этого добра — за 1000 рублей.

Ocypus Delta EH10 BK PROПоказал он себя более чем достойно за эти деньги, жаль, нынче что-то их в наличии уже нет, а то бы я взял ещё парочку, чтоб были.

Ещё одной проблемой стало наличие USB-C порта на корпусе и отсутствие порта Type-E на материнской плате для подключения оного.

Так что пришлось решать этот вопрос посредством переходника от братьев наших китайцев.

Ну и вот, в начале октября у меня наконец-то освободилась видеокарта Intel Arc A750 8Gb от фирмы ASRock.

ASRock Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC

И я незамедлительно её установил куда положено.

И немного это всё под настроив.

Системный блок был окончательно собран.

И готов к тестированию.

Тестирование

Тестировать мы сегодня будем две платформы, собственно, данный ПК и мой основной домашний ПК, дабы проверить влияние оперативной памяти на общую производительность системы:

Intel Core i5-11400F + H510 + Intel Arc750 8Gb + 32Gb оперативной памяти DDR4-2400

Intel Core i5-12400F + Z790 + Intel Arc750 8Gb + 32Gb оперативной памяти DDR5-5600

Собственно, вот что нам показывает CPU-Z:

Как видим, процессоры практически идентичные, а точнее, 12-е поколение даже хуже 11-го, ибо компания Intel, в мудрости своей, зачем-то программно лишила владельцев оного инструкций AVX-512. Но зато у 12-го поколения побольше кэш и «новый» техпроцесс 10 нм.

Память у нас в обоих случаях дешманская от фирмы Patriot, так что ждать рекордов тут не приходится, единственный её плюс — это работа на положенном стандартом напряжении без всяческих там фокусов и приколов, так что на своей системе с Z790 я ещё могу в теории её попробовать и разогнать. Делать я, правда, этого в ближайшее время не планирую. А вот у второго ПК с H510 чипсетом опции разгона, увы, нет, но и данная плата, как вы помните, покупалась изначально совсем для других задач.

А вот так наша видеокарта выглядит в GPU-Z:

Собственно, ничего особенного — видеокарта как видеокарта, перейдём уже непосредственно к результатам тестирования.

3DMark Vantage

И с ходу DDR5 под DirectX 10 даёт нам порядка 8% прироста производительности по части графики, а также порядка 9–10% прироста производительности по процессорной части.

3DMark 11



А вот тут под DirectX 11 ситуация непонятная — по графической части DDR5 даёт просадку производительности порядка 6%, а вот по процессорной части рост аж более чем на 30%, при комбинированной нагрузке опять же рост, но всего 7%.

3DMark Night Raid

Под DirectX 12 по графической части имеем прирост 11%, по процессорной части 7%.

3DMark Fire Strike

Под DirectX 11 по части графики рост незначительный, менее 1%, по процессорной части 13–14%, при комбинированной нагрузке прирост 11%.

3DMark Time Spy

И вновь DirectX 12, и по части графики прирост незначительный — на уровне погрешности, по процессорной части порядка 10%.

3DMark Solar Bay

С трассировкой лучей под API Vulkan прирост составляет 8-9%.

3DMark Steel Nomad Light

Прирост на уровне погрешности измерений под DirectX 12.

3DMark Steel Nomad

И под занавес тестирования в синтетике DirectX 12 — фактически идентичные результаты.

Street Fighter IV

Под старый API DirectX 9.0c прирост производительности составляет 19–20%, что, видимо, связано с непрямой работой данного API на видеокартах Intel Arc.

Final Fantasy XV

Система с памятью DDR5 даёт прирост порядка 16% под API DirectX 11.

Forza Horizon 4

И снова DirectX 11 и прирост в 10%.

Street Fighter 6

Под DirectX 12 в батлхабе прирост порядка 7%, а вот в открытом мире падение производительности на 1%.

Returnal

Под DirectX 12 без использования трассировки прирост 10%.

С трассировкой лучей прирост всё те же 10%.

Cyberpunk 2077

Без использования трассировки под DirectX 12 у нас падение производительности, но в пределах погрешности измерений в 1%.

Ну и под занавес с трассировкой лучей с использованием DirectX 12 — вновь падение производительности в пределах погрешности в 1%.

Итоги

По итогу мы видим, что DDR5-память даёт прирост производительности в относительно современных тестах в диапазоне от 0 до 10%. Что, конечно, забавно, учитывая регулярно слышимые в интернете вопли о «СТАТТЕРАХ И ФРИЗАХ!!!» в какой-нибудь Counter-Strike 2 без DDR5-6400, а также прочие байки. Судя по результатам тестирования, в данном вопросе страждущим следует обратиться к специалисту, причём явно не к компьютерному...

Что же касается собранного мною системного блока, то, прикинув его нынешнюю цену в магазине, получилась сумма порядка 65–70 тысяч рублей, если собирать его из новых комплектующих. Наглеть я не стал и выставил его на продажу в октябре 2025 года с ценником 55 тысяч рублей. Однако энтузиазма на всем известном сайте объявлений он не вызвал, так что в ноябре в рамках проходившей на сайте акции я сделал скидку 10%. Но и данные мероприятия результатов не принесли. Но особой спешки у меня не было, а тут ещё и цены на память взлетели... И я было уже готовился накинуть сверху тысяч 10 рублей...

Но тут один мой знакомый обратился ко мне на предмет переустановки ОС на его старом ПК, ну и по ходу дела, слово за слово, выяснилось, что как бы он и не против этот старый ПК уже заменить на новый, а старый пересобрать в качестве «второго под танки». Ну и ваш покорный слуга сделал предложение, от которого грех было отказываться — забрать ПК из данной статьи за 50 тысяч рублей. Ну и на сдачу получить переборку старого ПК в новый корпус. Ну и заодно перекинуть из его старого ПК в новый имеющийся там 2.5" SSD на 512Gb. SSD тот, правда, оказался очень китайский, с дико скачущей скоростью при копировании на него больших объёмов информации, но, впрочем, вполне рабочий. В общем, за пару дней все вопросы были решены, и оба ПК отправились к своему новому владельцу.

И на этой радостной ноте наш сегодняшний рассказ подошёл к концу...