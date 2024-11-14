Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX

Тестирование одного из последних продуктов фирмы VIA поступивших в свободную продажу на закате её противостояния с Intel, а также истории, байки и воспоминания о давно ушедших днях.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Шёл далёкий 2011 год, а на прилавках магазинов, по счастью или скорее по недоразумению, появилась материнская плата ASRock PV530A-ITX. Как понятно из названия плата эта стандарта ITX, и основывалась она на компонентах фирмы VIA, а точнее от VIA там был процессор, чипсет и звук. Сетевая карта там почему-то реализована чипом фирмы Realtek. Похожие продукты в тот же год появились и у прочих тайваньских производителей материнских плат второго эшелона Biostar и ECS. 

Собственно, изделие AsRock выглядит как-то вот так:

Плата ничем не примечательна и даже на 2011 году выглядит довольно скромно, нет ни HDMI порта, ни слота PCI-E под видеокарту. Процессор запаян и оснащён активным охлаждением, чипсет же имеет однокристальную компоновку. На плате всего 2 SATA порта и пара слотов под оперативную память DDR3. 

В основе платы лежит чипсет VIA VX900:

Как видите чипсет имеет довольно обширный набор возможностей, часть которых на нашей плате к сожалению, не реализована. Сам же чипсет хоть и был анонсирован в 2010 году, однако свои истоки черпает в чипсете P4M900 2006 года для процессоров Intel Pentium 4/D. Единственным существенным отличиями VX900 является его однокристальная компоновка и поддержка декодирования HD видео. Данный чипсет предназначался для работы с процессорами VIA С-7, их энергоэффективными версиями VIA Eden, а также новейшими 64-bit процессорами VIA Nano, анонсированными в 2008 году в версиях с одним, двумя и в последствии с четырьмя ядрами... но у нас увы на плате не они, а C-7D частотой 1.8GHz.

Анонсирован данный процессор был в далёком 2006 году, и, если не вдаваться в подробности, это эдакий такой Pentium 3 на стероидах с поддержкой SSE2 и даже SSE3.

Противостояли данной платформе VIA процессоры Intel Atom, вот с ними то мы их и сравним.

Процессор у нас мягко говоря слабоват на 2011 год, но в целом +/- на уровне поделий фирмы Intel.

GPU-Z нам ясной картины не даёт по данным графическим чипам, но стоит отметить что VIA Chrome9 поддерживает DirectX 9.0, а вот Intel HD3600 уже умеет в DirectX 9.0c. По частотам чипа опять же превосходство за Intel 400MHz против 250MHz.

Итак, тесты.

3DMark 2001 SE

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600

Отставание VIA серьёзное, но не драматическое.

3DMark'03

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600

А вот тут у нас уже 2х кратное превосходство со стороны Intel.

3DMark'05

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600

VIA чутка реабилитируется, но отставание всё равно более чем полуторакратное.

3DMark'06

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600

И тут у нас ситуация без особых изменений, но зато можно оценить производительность процессора, который вполне неплохо смотрится, учитывая, что у VIA всего одно ядро против двух ядер у Intel.

Итоги

Вот такое у нас получилось тестирование... такое же бессмысленное, как и само появление данной платы в 2011 году. Появись она году эдак в 2007 или 2008 в принципе ещё куда ни шло, а в 2011 в ней нет вообще никакого смысла. SATA портов всего 2, так что нормальный NAS собрать не получиться в виду отсутствия аппаратного RAID. Процессор слабый, графика слабая... мультимедийные возможности заявлены в принципе неплохие, но опять же при использовании подходящего контента, который позволит задействовать аппаратное декодирование. Но опять же у нас нет HDMI для нормального подключения телевизора.

В общем какой-то бессмысленный прощальный аккорд получился у VIA, да был ещё у них чипсет VX11, с поддержкой DirectX 11, а также процессоры Nano с числом ядер до 4х включительно, но увы это птицы редкие, если вообще поступившие в свободную продажу. А вот это вот недоразумение больше похоже на слив за бесценок невостребованных остатков чипов.  

Так что на этом у меня на сегодня всё - всем пока. 


Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia asrock via ion c-7d chrome9 hd pv530a-itx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
2
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
10
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
20
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
6
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
28
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
1
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
1
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
1
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
3
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
2
Корпорация Airbus завершила лётные испытания вертолёта NH90 Sea Tiger для ВМС Германии
+

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
34
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
53
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
24
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
49
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
12
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
2
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
+

Сейчас обсуждают

Alex Rott
15:09
Ну конечно, iphone же бюджетный сегмент
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
Чато --- Бот
15:08
Поступают невероятно крутые новости о том, что наши войска ворвались в Купянск вдоль жд-путей от станции Кулаговка по направлению станции Заосколье. Купянская освободительная операция началась! https:...
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
inchaos75
15:07
Работаю удаленно, RDP соединение 4-5 Мбит/с жрет, какие гигабиты Вам нужны?
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Nvidia&Intel Hater
15:06
тут никто и не спорит
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Nvidia&Intel Hater
15:05
Сенуа -твоя снова всирает .как всегда.традиционные 20 процентов.в моем разгоне до 30 будет разница.карта конченый шлак 3050
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Nvidia&Intel Hater
15:04
Анал вейк -снова твоя происрает.И снова дно частота у 6600 -на моих 2780 будет все гораздо лучше .все 20 процентов и будет твоего просера.но тут ток 11
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Nvidia&Intel Hater
15:02
Твоя просто в кале ковыряется в Резидент евил 4.и снова частота дно у 6600
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Nvidia&Intel Hater
15:02
твоя просирает 20% в war hammer -и тут у 6600 частота снова в дно опущена.А твоя более менее
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Дмитрий Фурсов
15:00
Смута?
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
Китя
14:59
AlanWake2 игра с дополнением домик у озера. Как и игра SILENT HILL 2 remake там без мыла как с DLSS и FRS не поиграть на максе в 4К хоть на 4090 и 7900ХTX. Проверено.
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем