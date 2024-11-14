Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
Шёл далёкий 2011 год, а на прилавках магазинов, по счастью или скорее по недоразумению, появилась материнская плата ASRock PV530A-ITX. Как понятно из названия плата эта стандарта ITX, и основывалась она на компонентах фирмы VIA, а точнее от VIA там был процессор, чипсет и звук. Сетевая карта там почему-то реализована чипом фирмы Realtek. Похожие продукты в тот же год появились и у прочих тайваньских производителей материнских плат второго эшелона Biostar и ECS.
Собственно, изделие AsRock выглядит как-то вот так:
Плата ничем не примечательна и даже на 2011 году выглядит довольно скромно, нет ни HDMI порта, ни слота PCI-E под видеокарту. Процессор запаян и оснащён активным охлаждением, чипсет же имеет однокристальную компоновку. На плате всего 2 SATA порта и пара слотов под оперативную память DDR3.
В основе платы лежит чипсет VIA VX900:
Как видите чипсет имеет довольно обширный набор возможностей, часть которых на нашей плате к сожалению, не реализована. Сам же чипсет хоть и был анонсирован в 2010 году, однако свои истоки черпает в чипсете P4M900 2006 года для процессоров Intel Pentium 4/D. Единственным существенным отличиями VX900 является его однокристальная компоновка и поддержка декодирования HD видео. Данный чипсет предназначался для работы с процессорами VIA С-7, их энергоэффективными версиями VIA Eden, а также новейшими 64-bit процессорами VIA Nano, анонсированными в 2008 году в версиях с одним, двумя и в последствии с четырьмя ядрами... но у нас увы на плате не они, а C-7D частотой 1.8GHz.
Анонсирован данный процессор был в далёком 2006 году, и, если не вдаваться в подробности, это эдакий такой Pentium 3 на стероидах с поддержкой SSE2 и даже SSE3.
Противостояли данной платформе VIA процессоры Intel Atom, вот с ними то мы их и сравним.
Процессор у нас мягко говоря слабоват на 2011 год, но в целом +/- на уровне поделий фирмы Intel.
GPU-Z нам ясной картины не даёт по данным графическим чипам, но стоит отметить что VIA Chrome9 поддерживает DirectX 9.0, а вот Intel HD3600 уже умеет в DirectX 9.0c. По частотам чипа опять же превосходство за Intel 400MHz против 250MHz.
Итак, тесты.
3DMark 2001 SE
Отставание VIA серьёзное, но не драматическое.
3DMark'03
А вот тут у нас уже 2х кратное превосходство со стороны Intel.
3DMark'05
VIA чутка реабилитируется, но отставание всё равно более чем полуторакратное.
3DMark'06
И тут у нас ситуация без особых изменений, но зато можно оценить производительность процессора, который вполне неплохо смотрится, учитывая, что у VIA всего одно ядро против двух ядер у Intel.
Итоги
Вот такое у нас получилось тестирование... такое же бессмысленное, как и само появление данной платы в 2011 году. Появись она году эдак в 2007 или 2008 в принципе ещё куда ни шло, а в 2011 в ней нет вообще никакого смысла. SATA портов всего 2, так что нормальный NAS собрать не получиться в виду отсутствия аппаратного RAID. Процессор слабый, графика слабая... мультимедийные возможности заявлены в принципе неплохие, но опять же при использовании подходящего контента, который позволит задействовать аппаратное декодирование. Но опять же у нас нет HDMI для нормального подключения телевизора.
В общем какой-то бессмысленный прощальный аккорд получился у VIA, да был ещё у них чипсет VX11, с поддержкой DirectX 11, а также процессоры Nano с числом ядер до 4х включительно, но увы это птицы редкие, если вообще поступившие в свободную продажу. А вот это вот недоразумение больше похоже на слив за бесценок невостребованных остатков чипов.
Так что на этом у меня на сегодня всё - всем пока.
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