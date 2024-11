Шёл далёкий 2011 год, а на прилавках магазинов, по счастью или скорее по недоразумению, появилась материнская плата ASRock PV530A-ITX. Как понятно из названия плата эта стандарта ITX, и основывалась она на компонентах фирмы VIA, а точнее от VIA там был процессор, чипсет и звук. Сетевая карта там почему-то реализована чипом фирмы Realtek. Похожие продукты в тот же год появились и у прочих тайваньских производителей материнских плат второго эшелона Biostar и ECS.

Собственно, изделие AsRock выглядит как-то вот так:

Плата ничем не примечательна и даже на 2011 году выглядит довольно скромно, нет ни HDMI порта, ни слота PCI-E под видеокарту. Процессор запаян и оснащён активным охлаждением, чипсет же имеет однокристальную компоновку. На плате всего 2 SATA порта и пара слотов под оперативную память DDR3.

В основе платы лежит чипсет VIA VX900:

Как видите чипсет имеет довольно обширный набор возможностей, часть которых на нашей плате к сожалению, не реализована. Сам же чипсет хоть и был анонсирован в 2010 году, однако свои истоки черпает в чипсете P4M900 2006 года для процессоров Intel Pentium 4/D. Единственным существенным отличиями VX900 является его однокристальная компоновка и поддержка декодирования HD видео. Данный чипсет предназначался для работы с процессорами VIA С-7, их энергоэффективными версиями VIA Eden, а также новейшими 64-bit процессорами VIA Nano, анонсированными в 2008 году в версиях с одним, двумя и в последствии с четырьмя ядрами... но у нас увы на плате не они, а C-7D частотой 1.8GHz.

Анонсирован данный процессор был в далёком 2006 году, и, если не вдаваться в подробности, это эдакий такой Pentium 3 на стероидах с поддержкой SSE2 и даже SSE3.

Противостояли данной платформе VIA процессоры Intel Atom, вот с ними то мы их и сравним.

Процессор у нас мягко говоря слабоват на 2011 год, но в целом +/- на уровне поделий фирмы Intel.

GPU-Z нам ясной картины не даёт по данным графическим чипам, но стоит отметить что VIA Chrome9 поддерживает DirectX 9.0, а вот Intel HD3600 уже умеет в DirectX 9.0c. По частотам чипа опять же превосходство за Intel 400MHz против 250MHz.

Итак, тесты.

3DMark 2001 SE

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600



Отставание VIA серьёзное, но не драматическое.

3DMark'03

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600



А вот тут у нас уже 2х кратное превосходство со стороны Intel.

3DMark'05

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600



VIA чутка реабилитируется, но отставание всё равно более чем полуторакратное.

3DMark'06

VIA Chrome9 HD vs Intel GMA 3600



И тут у нас ситуация без особых изменений, но зато можно оценить производительность процессора, который вполне неплохо смотрится, учитывая, что у VIA всего одно ядро против двух ядер у Intel.

Итоги

Вот такое у нас получилось тестирование... такое же бессмысленное, как и само появление данной платы в 2011 году. Появись она году эдак в 2007 или 2008 в принципе ещё куда ни шло, а в 2011 в ней нет вообще никакого смысла. SATA портов всего 2, так что нормальный NAS собрать не получиться в виду отсутствия аппаратного RAID. Процессор слабый, графика слабая... мультимедийные возможности заявлены в принципе неплохие, но опять же при использовании подходящего контента, который позволит задействовать аппаратное декодирование. Но опять же у нас нет HDMI для нормального подключения телевизора.

В общем какой-то бессмысленный прощальный аккорд получился у VIA, да был ещё у них чипсет VX11, с поддержкой DirectX 11, а также процессоры Nano с числом ядер до 4х включительно, но увы это птицы редкие, если вообще поступившие в свободную продажу. А вот это вот недоразумение больше похоже на слив за бесценок невостребованных остатков чипов.

Так что на этом у меня на сегодня всё - всем пока.