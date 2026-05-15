Речь идёт о 800-летнем черепе святой Здиславы Лемберкской

В Чехии в одной из католических церквей произошла кража – в небольшой базилики на севере страны (в 110 километрах от Праги) неизвестный в чёрной одежде вскрыл витрину, забрав реликвию XIII века. Речь идёт о 800-летнем черепе Здиславы Лемберкской, которая до конца своей жизни была настоятелем основанного ей доминиканского монастыря в Турнове. В 1995 году она была канонизирована католической церковью. Источник изображения: Reuters

Для католической веры это не просто кража древнего экспоната, ведь череп принадлежал средневековой святой и является объектом религиозного почитания. Как рассказал архиепископ Праги Станислав Прибыль в интервью чешскому изданию CTK, череп почитался католическими паломниками, а он в шоке от того, что кто-то решил его украсть.

По факту инцидента правоохранительные органы начали расследование. Полиция опознала подозреваемого мужчину, но позже отказалась от своего заявления, подчеркнув, что материалы с камер видеонаблюдения продолжают изучать для окончательной оценки произошедшего.