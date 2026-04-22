Компания пытается наверстать упущенное в вопросах электрификации и цифровых функций

Компания Volkswagen Group планирует оснастить предназначенные для рынка Китая автомобили агентами искусственного интеллекта (ИИ), чтобы конкурировать с китайскими автопроизводителями. Последние, в свою очередь, задают более высокие темпы в области электрификации, цифровых функций, ценообразования и скорости разработки. Источник изображения: Reuters

Volkswagen со второй половины этого года установят бортовые ИИ-агенты в автомобили, использующие его электронную архитектуру, разработанную специально для китайского рынка. Речь идёт о помощниках, которые принимают голосовые команды и делают запросы.

По словам главы китайского подразделения Volkswagen Ральфа Брандштеттера, ИИ-агент может помочь водителю найти ресторан с самым высоким рейтингом в определённом районе, а затем самостоятельно сделать и подтвердить бронирование.

Как известно, Volkswagen Group в этом году окончательно решить начать полномасштабное «наступление» на рынок Китая. Немецкий автопроизводитель, имеющий в Китае репутацию надёжного поставщика, хочет наверстать упущенное в вопросах электрификации и цифровых функций, чтобы вернуть интерес китайских клиентов к своим автомобилям.