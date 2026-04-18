Компания пытается реализовать концепцию интегрированного завода Terafab

Компания Tesla ищет на Тайване инженеров, специализирующихся на создании полупроводников, для своего будущего завода Terafab. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на размещённые компанией вакансии. Источник изображения: Reuters

В материале издания акцентируют внимание на том, что поиск происходит на Тайване, который является родиной крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем – TSMC. Компания, очевидно, обладает обладает высококвалифицированной рабочей силой с опытом работы в передовых технологиях производства полупроводников, которая может быть не прочь присоединиться к команде Tesla.

Суммарно Tesla разместила 9 вакансий, в каждой из которых от кандидата просят стаж не менее чем 5 лет в работе с организацией передового процесса производства микросхем.

В качестве площадки для работы компания предлагает свой завод Terafab, описывая его как «интегрированный завод по производству полупроводников», где под одной крышей выпускают, тестируют и упаковывают микросхемы. Terafab будет специализироваться на выпуске чипов для орбитальных спутников и высокоскоростной памяти.