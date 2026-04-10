Nacvark
Samsung Electronics может открыть во Вьетнаме завод по упаковке микросхем
Его стоимость может составить до $4 млрд

Samsung Electronics планирует потратить 4 миллиарда долларов на строительство заводе во Вьетнаме по тестированию и упаковке микросхем. Соответствующее решение принято в тесной координации с вьетнамским правительством. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияНесмотря на отказ Samsung комментировать данную информацию, в Министерстве финансов Вьетнама подтвердили работу с южнокорейской компанией над развитием полупроводниковых технологий. Хотя правительство не раскрыло все подробности, информация Bloomberg с большой долей вероятности соответствует действительности.

Запланированные инвестиции будут потрачены в ходе двух этапов строительства. Первый этап предусматривает вложение лишь половины из этой суммы.

На момент 2024 года Samsung инвестировала в экономику Вьетнама порядка 23,2 миллиарда долларов, создав 90 тысяч рабочих мест для вьетнамцев. Компания является фактический крупнейшим игроком в производственной экосистеме страны, который занимается различными сферами деятельности, включая производство дисплеев для мониторов.

#samsung #samsung electronics
Источник: bloomberg.com
