Компания активно развивает ИИ-функции в условиях дефицита чпов

Компания Anthropic, специализирующаяся на развитии искусственного интеллекта (ИИ), рассматривает возможность разработки собственных ИИ-чипов. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на трёх информированные источников. Источник изображения: Reuters

По данным издания, планы пока находятся на ранней стадии – команда по разработке пока не сформирована. Компания может отказаться от этой идеи, ограничившись эксклюзивным контрактом на поставку ИИ-чипов.

Отраслевые источники Reuters считают, что разработка передового ИИ-чипа может обойтись примерно 500 миллионов долларов. Помимо найма квалифицированных инженеров, необходимо обеспечить цепочку поставок и арендовать производственные мощности.

Anthropic является разработчиком ИИ-моделей в чат-боте Claude, который считается одним из самых эффективных по уровню написания программного кода. Доход компании превышает 30 миллиардов долларов, хотя в конце 2025 года цифра была более чем втрое меньше. В настоящее время Claude работает на TPU-чипах от Google и Amazon. Помимо этого, Anthropic законтрактовала поставки чипов Amazon.