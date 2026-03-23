Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил о планах его компаний по строительству двух современных заводов по производству чипов в городе Остин (штат Техас, США). Произойдёт это в рамках масштабного проекта по созданию комплексов производства передовых чипов Terafab.Выпускаемые на заводах чипы будут распределяться между компаниями для удовлетворения собственных нужд. Один из заводов будет специализироваться на чипах для автомобилей Tesla и человекоподобных роботов Optimus, а другой – для центров обработки данных искусственного интеллекта в космосе. Таким образом, Terafab на данном этапе будет состоять лишь из двух заводов. Это соответствует прошлой концепции Маска по созданию «гигафабрик» (Gigafactory).
Маск подчеркнул, что ИИ-чипы крайне необходимы Tesla и SpaceX: либо компании наладят собственное производство, либо у них не буде поставок. Ранее бизнесмен уже говорил о том, что его компании не могут полагаться исключительно на сторонних поставщиков.
Илон Маск не озвучил сроки, в которые SpaceX и Tesla завершат строительство заводов по производству ИИ-чипов в рамках проекта Terafab. Что касается объёмов – в конечном итоге Terafab будет производить один тераватт вычислительной мощности в год.