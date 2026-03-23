Чипы необходимы компаниям для удовлетворения собственных нужд

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил о планах его компаний по строительству двух современных заводов по производству чипов в городе Остин (штат Техас, США). Произойдёт это в рамках масштабного проекта по созданию комплексов производства передовых чипов Terafab. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Выпускаемые на заводах чипы будут распределяться между компаниями для удовлетворения собственных нужд. Один из заводов будет специализироваться на чипах для автомобилей Tesla и человекоподобных роботов Optimus, а другой – для центров обработки данных искусственного интеллекта в космосе. Таким образом, Terafab на данном этапе будет состоять лишь из двух заводов. Это соответствует прошлой концепции Маска по созданию «гигафабрик» (Gigafactory).

Маск подчеркнул, что ИИ-чипы крайне необходимы Tesla и SpaceX: либо компании наладят собственное производство, либо у них не буде поставок. Ранее бизнесмен уже говорил о том, что его компании не могут полагаться исключительно на сторонних поставщиков.

Илон Маск не озвучил сроки, в которые SpaceX и Tesla завершат строительство заводов по производству ИИ-чипов в рамках проекта Terafab. Что касается объёмов – в конечном итоге Terafab будет производить один тераватт вычислительной мощности в год.