Полёт европейских астронавтов на арендованном Crew Dragon запланирован в 2028 году

Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер, чьи слова приводит издание European Spaceflight, объявил о планах ведомства арендовать космический корабль Crew Dragon компании SpaceX для полёта на Международную космическую станцию (МКС). В настоящее время европейские астронавты редко принимают участие в миссиях на МКС. Источник изображения: SpaceXПервая миссия ESA Provided Institutional Crew (EPIC) запланирована на 2028 год. При этом ESA лишь арендует полёт космического корабля, то есть приобретение космического корабля у SpaceX для регулярных миссий не планируется.

Состав европейской миссии МКС пока неизвестен, но он будет состоять из четырёх человек. Вероятнее всего, это будут космонавты ESA. Не исключено, что к ним могут присоединиться партнёры из других государств. Crew Dragon необходим европейским астронавтам для того, чтобы отправиться на МКС, а также вернуться обратно на Землю.

Судя по всему, это последняя для европейских астронавтов возможность провести полёт на МКС, пока станция не была сведена в рамках договорённостей между её операторами.