Nacvark
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
В зоне риска до 270 млн пользователей, которые не обновляют iOS

В сети обнаружен новый программный эксплойт, которым могут заразиться пользователи iPhone, просто посетив взломанные сайты с этим вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на различные профильные организации, включая Lookout и iVerify.Источник изображения: Reuters
URL изображенияИсследователи называют этот эксплойт Darksword. Он размещён на тех же серверах, что и недавно обнаруженный специалистами Google эксплойт Coruna. Darksword похищает личные данные пользователей (файлы, сообщения), может передать доступ к криптокошелькам и потенциально предоставить злоумышленникам полный контроль над устройством.

В зоне риска – примерно 220 - 270 миллионов пользователей iPhone. Уязвимость, позволяющая эксплойтам проникать в смартфоны, уже была устранена экспертами Apple. Однако, как подчёркивают специалисты Lookout и iVerify, многие пользователи своевременно не устанавливают обновления от Apple, поэтому их смартфон остаётся уязвимым перед новыми эксплойтами.

Представитель Apple, слова которого приводит Reuters, подчеркнул, что компания делает всё возможное для устранения уязвимостей в новых версиях iOS. Помимо этого, обнаруженные Google заражённые сайты блокируются функцией Apple Safe Browsing в веб-браузере Safari, чтобы предотвратить заражение устройства даже с устаревшей iOS.

#apple #iphone #ios
Источник: reuters.com
