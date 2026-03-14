Сменить батарею или дисплей бюджетного ноутбука гораздо проще, чем в более мощных MacBook Pro

В этом месяце компания Apple анонсировала бюджетный ноутбук MacBook Neo с рекомендованной стоимостью от 499 долларов. Помимо относительно недорогого ценника ноутбук оказался ещё самым ремонтопригодным в серии. По крайней мере, об этом следует из анализа тематической компании iFixit, которая занимается разборкой и оценкой ремонтопригодности устройств Apple. Источник изображения: сайт Apple

Специалисты пришли к выводу, что компания внесла в MacBook Neo ключевые изменения по сравнению с предыдущими моделями ноутбуков. Речь идёт о креплениях батарей и клавиатуры с помощью винтов, а не заклёпок, что упрощает замену. Такие изменения действительно стали новшеством для Apple, которая уже давно ориентируется на более плоские и лёгкие устройства, где ремонт зачастую нецелесообразен из-за возможных трудностей и необходимых навыков.

Может быть интересно

Тем не менее, iFixit все равно оценили MacBook Neo всего лишь 6 из 10 баллов. Для сравнения, ноутбук Lenovo ThinkPad получил оценку 9 из 10. Объясняется это в том числе тем, что MacBook Neo нельзя оснастить дополнительной оперативной памятью или SSD из-за сложности замены, а также отсутствия свободных слотов. Впрочем, зато пользователи могут легко сменить батарею и дисплей.

